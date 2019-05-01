Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?

Birkan BULUT

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 yıl sonra CHP’ye geçmesi, belediye emekçilerinin taleplerini ve çalışma koşullarını tartışmaya açtı. AKP ve MHP’nin çoğunluk olduğu belediye meclisinde bazı belediye şirketlerinin kapatılacağının açıklanması ve sosyal denge tazminatı teklifi tartışmalara neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal denge tazminatında görev, kadro ve performans kriterlerine göre artış yapılması konusunda yetki verilmesi için başkanlık yazısını meclise sunmuş, AKP ile MHP grubu ise tazminatın tavan fiyatından ve herkese verilmesi yönünde teklifte bulunmuştu. Yavaş bunun üzerine pazarlık hakkının elinden alındığını ve tazminat konusunda herkesin yaptığı işe göre, liyakate ve performansa göre zammın esas olduğunu söylemişti. Yavaş’ın meclisten geçen teklifte AKP ve MHP’nin kabul ettirdiği kısımları veto edeceği belirtiliyor.

‘AYRIMCILIK OLMADAN UYGULANMALI’

Tartışmalara ilişkin gazetemize konuşan Memur-Sen’e bağlı yetkili sendika Bem-Bir-Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Hanefi Sinan, sosyal denge tazminatının ayrımcılık olmadan memurlara sunulmasını istediklerini söyledi. Sinan, bundan önce yapılan 3. sözleşmede sosyal denge tazminatının performans kriterleri üzerine yapıldığını ancak iş barışı konusunda sıkıntılara yol açtığını ve bu yüzden performans üzerinden yapmama kararı aldıklarını savundu. Sinan, “7 ay boyunca yeni sözleşme imzalamadık. Mustafa Tuna zamanında bu konuda adımlar atıldı. Konunun siyasallaşması bizi üzüyor. Sosyal denge tazminatının bir ayrımcılık olmadan uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ASIL SENDİKANIN PAZARLIK HAKKI KISITLANIYOR

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu ise sosyal denge tazminatı değil toplu iş sözleşmesi istediklerini söyledi. Hükümetle Memur-Sen arasında ağustos ayında imzalanacak mutabakatın tavan ücreti üzerinden teklif verilmesinin asıl olarak sendikanın toplu pazarlık gücünü o tavan ücreti ile baskılandırmak anlamına geldiğini belirten Burunucu, “Oysa her belediyenin olanakları ve her belediyede sendikal örgütlülük düzeyi farklı. Özgür toplu pazarlık hakkı sonucunda tavan ücretinin üzerinde toplusözleşme imzalanabilir. Bizim onlarca belediyede bu tavan ücreti düzeyinde yaptığımız sözleşme var. Üstelik kriz koşullarında kamu emekçilerinin çok önemli ücret kayıpları var. Eşit sözleşme yapmak toplusözleşmenin olmazsa olmazıdır” dedi.

ÖNCEKİ SÖZLEŞMELERDE AYRIMCILIK YAPILMIŞTI

Burunucu, Bem-Bir-Sen’in ise bugüne kadar işveren temsilcilerine, başkan yardımcısı, müdür ve memurlara ayrı ücret artışlarının yanı sıra kendi üyelerine ayrı diğer sendika üyelerine de ayrı skalalar halinde sözleşmeler imzaladığını dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesinde geçtiğimiz yıllarda Tüm Bel-Sen üyelerinin en alt düzeyde ama Bem-Bir-Sen üyeleri ve işveren temsilcilerinin tavan ücretten faydalandığını belirten Burunucu, hastalık izni ve disiplin suçlarında, sendikal faaliyet ve eylemlere katılanlara aylarca toplusözleşme farkının verilmemesini eleştirdi.

‘KAPATILAN ŞİRKETİN İŞÇİLERİ DİĞERLERİNE GÖNDERİLECEK’

Bazı belediye şirketlerinin kapatılmak istenmesi ise büyükşehir belediye meclisinin kararına bağlı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP Grup Başkanı Haydar Demir, “Belediye şirketlerinin yaklaşık 23 bin çalışanı var. Elbette işini yapan çalışanlarla ilgili bir çabamız var. Ancak başkanımızın da dediği gibi işini yapmayan, partizanca çalışan ve bankamatik çalışanları buralarda barındırmayız. Bunun tespit çalışmasını yapıyoruz. Belediye şirketlerini kapatma yetkisi meclise ait. Yaklaşık 8-10 tanesinin zarar ettiğini biliyoruz. Ankaralının sırtında kambur olarak duruyor” dedi.

Belediye şirketlerinin kapatılması durumunda buradaki işçilerin durumunun ne olacağını sorduğumuz Demir, herhangi bir belediye şirketi kapatıldığında hiç kimsenin işine son verilmeyeceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Meclisi reddetse de zarar eden belediye şirketlerinin kapatılmasını isteyeceklerini belirten Demir, kapatılması düşünülen belediye şirketlerine ilişkin ise isim vermedi. İşe gelmeden belediyeden maaş alan kişilere dair iddialar hakkında ise Demir, sadece kendisinin bildiği onlarca bankamatik çalışan olduğunu kaydetti.

MECLİS TOPLANTILARI ARTIK 5 DEĞİL, 1 GÜN YAPILACAK

Belediye Meclisinde AKP ve MHP üyelerinin şimdiye kadar uzlaşma tutumu sergilemediğini ifade eden Demir, ilk günden itibaren belediye meclisinde süren kavga ve tartışmalar sebebiyle ayda 5 gün yapılan meclis toplantılarının da belediye başkanı kararıyla artık ayda bir gün yapılacağını açıkladı. Demir, “Bundan sonraki süreçte Ankaralıya hizmet edilmesi isteniyorsa uzlaşılması gerekiyor. Yani bizim meclis çoğunluğumuz fazla, bizim dediğimiz olur tarzı doğru değil. Zaten bundan sonra AKP’nin Ankara’da esamesinin okunacağını düşünmüyorum” diye konuştu.