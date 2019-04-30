30 Nisan 2019 18:46
Aliağa'da hurda deposunda patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir hurda deposunda patlamada meydana geldi. Ölçüm işlemini yapan işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı/AA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir hurda deposunda meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Samurlu Mahallesi Bakırçay Sanayi Bölgesi'ndeki bir hurda ve metal depolama firmasında, demir kesme makasının basınç ölçümü esnasında patlama yaşandı. Patlamada, ölçüm işlemini yapan 37 yaşındaki işçi M.H. hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi
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