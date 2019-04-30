Çiğli'de reform paketi tepkisi: Kıdem için tek çare mücadele etmek

Hükümetin başta kıdem tazminatının fona devredilmesini de içeren "reform paketi"ne tepkiler sürüyor. İşçi ve emekçilerin yoğun olduğu İzmir’in Çiğli ilçesinde Küçük Çiğli Mahallesi'nde Avukat Zöhre Dalkıran ve ZF Lemförder Fabrikası Eski İşyeri Baştemsilcisi Ümit Bingöl’ün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, "Kıdem hakkı için tek çare mücadele etmek" vurgusu yapıldı.

Küçük Çiğli Yiğitoğlu Kıraathanesi'nde yapılan toplantıda söz alan Avukat Zöhre Dalkıran, kıdem tazminatını hukuki yönleriyle anlattı. Dalkıran, "Özellikle ’80’den sonra sermaye, işçi sınıfının kazanımlarını tırpanlamaya başladı. Kıdem tazminatı da sermaye için bu anlamda çok önemli. 2003 yılında gündeme geldiğinde konfederasyonlar, sendikalar ciddi tepki göstermişti. 2016’nın haziran ayında bir taslakla yeniden gündeme geldiğinde de bazı argümanlar öne sürdüler. ‘İşçiye biriken fondan vereceğimiz için daha güvenli olacak. İşçiler nasıl çıkarsa çıksın kıdem tazminatını alacak’ diyorlar. Aslında durum bu değil" dedi.

Bakan Albayrak’ın açıkladığı pakette içeriğine dair hiçbir somut bilgi olmadığını söyleyen Dalkıran, "2016 yılındaki taslak gibi olma ihtimali varsa eğer, 5 yılı doldurmadan hiçbir işçi o fondan yararlanamayacak" dedi. Dalkıran, "İşsizlik Fonu deneyimimiz var. Bu fondan işçilerin yararlanmasının koşulları çok ağır. İşsiz kalan her işçinin yararlandığı değil, işverenlere teşvikin dağıtıldığı fon oldu" diye konuştu.

"TEK ÇARE MÜCADELE ETMEK"

ZF Lemförder Eski İşyeri Baştemsilcisi Ümit Bingöl ise "İşveren 8-10 yıllık bir işçiyi çıkarttığı zaman tazminatını ödemek zorundaydı, toplu çıkarma ise daha da sorun oluyordu onun için. Şimdi fona devredilmesiyle bu olmayacak. Özellikle yüksek ücretlileri çıkarıp düşük ücretlileri alacak. Ne yapacağız? 2003’te de yapıldığı gibi sendikalara da çok iş düşüyor. Ama sadece onlar da değil. Onları da zorlayacak olan bizleriz. Tek çare alanlarda buna karşı birleşmek ve mücadele etmektir" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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