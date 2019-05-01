Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme

Buse VURDU

Ankara

Memur-Sen’in Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde üyelerinin baskı ve zorla istifa ettirildiği açıklamalarının ardından sendikadan istifa eden emekçilerle konuştuk. İddiaların aksine istifa için bir baskı görmediklerini anlatan belediye emekçileri arasında kriz birinci gündemde. Memur-Sen’e bağlı sendikalardan istifa eden emekçilerin, yeni üye oldukları sendikalardan daha iyi bir toplusözleşme beklentisi bulunuyor.

Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen), AKP’den CHP’ye geçen belediyelerde, belediye emekçilerine sendika değiştirme baskısı yapıldığını iddia etmiş, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen Merkez Yürütme Kurulu ise yaptığı açıklama ile geçmişte Tüm Bel-Sen’den zorla istifa ettirilen binlerce emekçinin, yerel seçimler sonrası idarenin baskı ve zorunun üzerlerinden kalkmasıyla kendi iradeleri ile Tüm Bel-Sen’e yeniden üye olduğunu ifade etmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Elektrik, Gaz, Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğünde 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışanların 400’ü Bem-Bir-Sen üyesiydi. 57 Tüm Bel-Sen üyesinin bulunduğu EGO’da, yerel seçimler sonrası Bem-Bir-Sen’den istifalar gelmeye başladı. Şu ana kadar 220 civarı Bem-Bir-Sen üyesinin istifa ederek Tüm Bel-Sen’e üye olduğu EGO’da, Tüm Bel-Sen’in 15 Mayıs’ta yetki alması bekleniyor.

‘SÜRGÜN VE BASKI VARDI’

Bem-Bir-Sen’den istifasının nedenlerini sorduğumuz belediye emekçilerinden biri, durumu şöyle anlatıyor: “34 yıldır burada çalışıyorum. Ben eskiden Tüm Bel-Sen üyesiydim zaten. AKP geldiğinde sendikayı kabul etmediler. Bize ‘Tek bir sendika olacak, ondan başka sendika tanımayız’ dediler. Mecburen istifa ettik, çünkü sürgün ve baskı vardı. Diyelim arkadaş Dikmen’de oturuyor, onu alıp Sincan’a veriyorlardı. Orta yaşlı arkadaşları zorla emekli ettiler. Kimse göze alamadı haliyle, gittik üye olduk. Seçimlerde yönetim tekrar değişince rahatladık. Şimdi hiçbir zorlama yok, biz de o yüzden Tüm Bel-Sen’e döndük.”

‘HERKES EKMEĞİNİN PEŞİNDE’

Bir diğer belediye emekçisi ise sendika değiştirenlerin yüzde 90’ının ekonomik nedenlerle Tüm Bel-Sen’e üye olduğunu ifade etti. Kendisinin de bu süreçte sendika değiştirdiğini dile getiren belediye emekçisi, “Yıllardır İzmir, Çankaya, Yenimahalle Belediyelerinde çalışanların aldığı sosyal hakları biz hiçbir zaman alamadık. Bu nedenle birçoğumuz gönüllü olarak değiştirdik sendikamızı. Kimse baskı falan yapmadı. Herkes burada ekmeğinin peşinde. Bir hak alabilmek adına geçtik” diye konuştu.

‘EVİM BATIKENT’TEYKEN NATO YOLU’NA VERİLDİM’

EGO’da çalışırken baskılar sonucu emekli olan Tüm Bel-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Hülya Kılıç da ‘94’ten beri her türlü baskı ve sürgün ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Kılıç, “İlçelere sürüldük, gece vardiyasına verildik, masa sandalyemiz bile verilmedi. Sürekli kameralarla izlendik. Evim Batıkent’teyken ben NATO Yolu’ndaydım. İhraçların başlamasıyla birlikte emekli olmak durumunda kaldım” dedi. KESK’in 25 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Kılıç, “Burada da yetkiyi alacağız şimdi, farklı sendikaların çeşitli belediyelerde yetki alacağını iddia edenler var ama hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Çoğu yerde Tüm Bel-Sen alacak” dedi.

‘EMEKÇİLER HAKLARINI SAVUNACAK SENDİKALARINA DÖNÜYOR’

Tüm Bel-Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sadrettin Aydemir de kamu emekçilerinin 30 yıl önce baskılara ve yasaklara rağmen sendikalarını kurarak haklarına sahip çıktıklarını dile getirdi. Mücadelelerinin sonucunda güdük de olsa bir sendika yasasının çıktığını ifade eden Aydemir, bu süreçte emekçilerin bölünmesi için devlet güdümlü sendikaların kurulduğunu söyledi. Aydemir, iktidarların desteği ve diğer sendikalara baskısı ile bu sendikaların hızla büyüdüğüne dikkat çekerek bu sendikalara üye olmayanların mobbing ve tacizlere maruz bırakıldığını belirtti. 31 Mart seçimleriyle birlikte yerel yönetim emekçilerinin egemen güdümlü sendikalardan istifa etmeye başladığını ifade eden Aydemir, “Emekçiler yeniden ekonomik ve sosyal haklarını savunacak olan sendikalarına geri dönmeye başladılar” dedi.