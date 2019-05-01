01 Mayıs 2019 04:13

Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme

Yerel seçimler sonrası Memur-Sen'den istifa eden emekçiler, "Şimdi hiçbir zorlama olmadığı için Tüm Bel-Sen'e üye olduk" diyor.

Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Buse VURDU
    Ankara

    Memur-Sen’in Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde üyelerinin baskı ve zorla istifa ettirildiği açıklamalarının ardından sendikadan istifa eden emekçilerle konuştuk. İddiaların aksine istifa için bir baskı görmediklerini anlatan belediye emekçileri arasında kriz birinci gündemde. Memur-Sen’e bağlı sendikalardan istifa eden emekçilerin, yeni üye oldukları sendikalardan daha iyi bir toplusözleşme beklentisi bulunuyor.

    Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen), AKP’den CHP’ye geçen belediyelerde, belediye emekçilerine sendika değiştirme baskısı yapıldığını iddia etmiş, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen Merkez Yürütme Kurulu ise yaptığı açıklama ile geçmişte Tüm Bel-Sen’den zorla istifa ettirilen binlerce emekçinin, yerel seçimler sonrası idarenin baskı ve zorunun üzerlerinden kalkmasıyla kendi iradeleri ile Tüm Bel-Sen’e yeniden üye olduğunu ifade etmişti.

    Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Elektrik, Gaz, Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğünde 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışanların 400’ü Bem-Bir-Sen üyesiydi. 57 Tüm Bel-Sen üyesinin bulunduğu EGO’da, yerel seçimler sonrası Bem-Bir-Sen’den istifalar gelmeye başladı. Şu ana kadar 220 civarı Bem-Bir-Sen üyesinin istifa ederek Tüm Bel-Sen’e üye olduğu EGO’da, Tüm Bel-Sen’in 15 Mayıs’ta yetki alması bekleniyor.

    ‘SÜRGÜN VE BASKI VARDI’

    Bem-Bir-Sen’den istifasının nedenlerini sorduğumuz belediye emekçilerinden biri, durumu şöyle anlatıyor: “34 yıldır burada çalışıyorum. Ben eskiden Tüm Bel-Sen üyesiydim zaten. AKP geldiğinde sendikayı kabul etmediler. Bize ‘Tek bir sendika olacak, ondan başka sendika tanımayız’ dediler. Mecburen istifa ettik, çünkü sürgün ve baskı vardı. Diyelim arkadaş Dikmen’de oturuyor, onu alıp Sincan’a veriyorlardı. Orta yaşlı arkadaşları zorla emekli ettiler. Kimse göze alamadı haliyle, gittik üye olduk. Seçimlerde yönetim tekrar değişince rahatladık. Şimdi hiçbir zorlama yok, biz de o yüzden Tüm Bel-Sen’e döndük.”

    ‘HERKES EKMEĞİNİN PEŞİNDE’

    Bir diğer belediye emekçisi ise sendika değiştirenlerin yüzde 90’ının ekonomik nedenlerle Tüm Bel-Sen’e üye olduğunu ifade etti. Kendisinin de bu süreçte sendika değiştirdiğini dile getiren belediye emekçisi, “Yıllardır İzmir, Çankaya, Yenimahalle Belediyelerinde çalışanların aldığı sosyal hakları biz hiçbir zaman alamadık. Bu nedenle birçoğumuz gönüllü olarak değiştirdik sendikamızı. Kimse baskı falan yapmadı. Herkes burada ekmeğinin peşinde. Bir hak alabilmek adına geçtik” diye konuştu.

    ‘EVİM BATIKENT’TEYKEN NATO YOLU’NA VERİLDİM’

    EGO’da çalışırken baskılar sonucu emekli olan Tüm Bel-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Hülya Kılıç da ‘94’ten beri her türlü baskı ve sürgün ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Kılıç, “İlçelere sürüldük, gece vardiyasına verildik, masa sandalyemiz bile verilmedi. Sürekli kameralarla izlendik. Evim Batıkent’teyken ben NATO Yolu’ndaydım. İhraçların başlamasıyla birlikte emekli olmak durumunda kaldım” dedi. KESK’in 25 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Kılıç, “Burada da yetkiyi alacağız şimdi, farklı sendikaların çeşitli belediyelerde yetki alacağını iddia edenler var ama hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Çoğu yerde Tüm Bel-Sen alacak” dedi.

    ‘EMEKÇİLER HAKLARINI SAVUNACAK SENDİKALARINA DÖNÜYOR’

    Tüm Bel-Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sadrettin Aydemir de kamu emekçilerinin 30 yıl önce baskılara ve yasaklara rağmen sendikalarını kurarak haklarına sahip çıktıklarını dile getirdi. Mücadelelerinin sonucunda güdük de olsa bir sendika yasasının çıktığını ifade eden Aydemir, bu süreçte emekçilerin bölünmesi için devlet güdümlü sendikaların kurulduğunu söyledi. Aydemir, iktidarların desteği ve diğer sendikalara baskısı ile bu sendikaların hızla büyüdüğüne dikkat çekerek bu sendikalara üye olmayanların mobbing ve tacizlere maruz bırakıldığını belirtti. 31 Mart seçimleriyle birlikte yerel yönetim emekçilerinin egemen güdümlü sendikalardan istifa etmeye başladığını ifade eden Aydemir, “Emekçiler yeniden ekonomik ve sosyal haklarını savunacak olan sendikalarına geri dönmeye başladılar” dedi.

    ÖNCEKİ HABER

    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs
    SONRAKİ HABER

    Kayseri’de kadın cinayeti: Sevgilisinden ayrılmak isteyen Gülay Şimşek öldürüldü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan-Albayrak ekonomisine karşı 'halkçı bir ekonomi' mücadelesi

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Toplusözleşme gündemi

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    "Demokrasi"; taklacılık ve 'Gestapo mantığı'

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    AYM: İfade özgürlüğünü korumak

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Talan

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Taraftar ister, kulüpler alır!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hakkari’de köylülerin üzerine helikopterden ateş açıldı: 1 çocuk öldü
    Hakkari’de köylülerin üzerine helikopterden ateş açıldı: 1 çocuk öldü

    Hakkari’de kaçak yollardan sınır ticareti yapan köylülerin üzerine helikopterden ateş açıldı. 14 yaşındaki Vedat Ekinci hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı.

    Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, kampüste millet bahçesi istemiyor
    Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, kampüste millet bahçesi istemiyor

    Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüne yapılmak istenen millet bahçesine üniversite öğrencileri tepkili. Öğrenciler, yurt ve kütüphane ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyor.

    Peyzaj Mimarları Odası: Salda Gölü TOKİ'ye emanet edilemez!
    Peyzaj Mimarları Odası: Salda Gölü TOKİ'ye emanet edilemez!

    Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde "Millet Bahçesi" yapılması girişimine dair TMMOB Peyzaj Mimarları Odası da tepki göstererek "Proje sahibi TOKİ'nin sicili kabarık" dedi.

    Tire Belediyesiyle Genel-İş arasında toplusözleşme imzalandı
    Tire Belediyesiyle Genel-İş arasında toplusözleşme imzalandı

    Tire Belediyesi Personel A.Ş. ile Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında toplusözleşme imzalandı.

    Edremit halkı: Demirtepe altın madenine hayır
    Edremit halkı: Demirtepe altın madenine hayır

    Balıkesir Edremit'te yapılmak istenen Demirtepe Altın Madeni Projesine karşı Edremit halkı imza kampanyası başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi, İbrahim Kalın kararları açıkladı
    Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi, İbrahim Kalın kararları açıkladı

    Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

    İşsizlik sebebiyle bunalıma giren yurttaş intihar girişiminde bulundu
    İşsizlik sebebiyle bunalıma giren yurttaş intihar girişiminde bulundu

    Kayseri'de iş bulamadığı için bunalıma giren Ömer Aydar isimli yurttaş, çocuğunu yanına alarak bir iş hanının tepesine çıktı ve intihar girişiminde bulundu.

    PETLAS’ta işten atılan işçilerin direnişi sonuç verdi, talepleri kabul edildi
    PETLAS’ta işten atılan işçilerin direnişi sonuç verdi, talepleri kabul edildi

    Kırşehir'de bulunan PETLAS fabrikasında Nakliyat-İş'e üye oldukları için işten atılan işçilerin başlattığı direniş sonunda talepleri kabul edildi, yönetim işçilerin işbaşı yapmasını kabul etti.

    Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı rövanş maçında 1-0 mağlup etti
    Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı rövanş maçında 1-0 mağlup etti
    Adanaspor taraftar gruplarından Kaplanpenche’den uyuşturucunun kalesine gol
    Adanaspor taraftar gruplarından Kaplanpenche’den uyuşturucunun kalesine gol
    Anne adaylarına ‘doğru emzirme’ tavsiyeleri
    Anne adaylarına ‘doğru emzirme’ tavsiyeleri
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray'ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray'ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    "Sennur Sezer sınıfımızdaydı, yine sınıfımızda, hep olacak sınıfımızda"
    "Sennur Sezer sınıfımızdaydı, yine sınıfımızda, hep olacak sınıfımızda"
    Yeni e, ağustos sayısında Şair küçük İskender'e veda ediyor...
    Yeni e, ağustos sayısında Şair küçük İskender'e veda ediyor...
    CHP’li Biçer Karaca: Salda gölünde ÇED yapılmadan ihale yapılamaz
    CHP’li Biçer Karaca: Salda gölünde ÇED yapılmadan ihale yapılamaz

    Salda Gölü’nde yapılmak istenen millet bahçesi ihalesiyle ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ihalenin kanuna aykırı olduğunu belirterek “ÇED yapılmadan ihale yapılamaz dedi.

    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker için takipsizlik kararı verildi
    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker için takipsizlik kararı verildi

    Katıldığı bir açılışta halka silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

    Savcılık, gazetecileri fişleyen SETA Raporunu kovuşturmaya gerek duymadı
    Savcılık, gazetecileri fişleyen SETA Raporunu kovuşturmaya gerek duymadı

    Savcılık, hazırladığı raporla gazetecileri fişleyen ve hedef gösteren SETA hakkında yapılan suç duyurusunda, "kovuşturmaya yer olmadığı"na karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme polis saldırısıyla başladı
    Kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme polis saldırısıyla başladı

    Milyonlarca kamu emekçisini ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri KESK’lilere dönük polis saldırısıyla başladı.

    Adalet nöbetçilerinden, Kaz Dağları'ndaki su nöbetçilerine destek
    Adalet nöbetçilerinden, Kaz Dağları'ndaki su nöbetçilerine destek

    Atikhisar Barajı havzasında siyanürlü altın arayan şirkete karşı yurttaşlar, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesinin başlattığı "Su ve Vicdan Nöbeti" desteklerle sürüyor.

    Keskinoğlu işçileri alamadıkları ücretleri için iş yavaşlattı
    Keskinoğlu işçileri alamadıkları ücretleri için iş yavaşlattı

    Manisa Akhisar'daki Keskinoğlu Tavukçuluk fabrikasında çalışan işçiler iki aylık maaşlarını alamadıkları için iş yavaşlattı.

    Kerestecioğlu: Suriyeliler zorla belge imzalatılarak geri gönderiliyor
    Kerestecioğlu: Suriyeliler zorla belge imzalatılarak geri gönderiliyor

    HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, geri gönderme tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

    20 günde 12 bin göçmen ve mülteci İstanbul'dan gönderildi
    20 günde 12 bin göçmen ve mülteci İstanbul'dan gönderildi

    İstanbul Valiliği, 12-31 Temmuz arasında 12 bin 474 göçmen ve mültecinin Geri Gönderme Merkezlerine gönderildiğini açıkladı.

    CHP belediyelerdeki ‘aile kayırma'ya karşı TBMM’ye kanun teklifi sundu
    CHP belediyelerdeki ‘aile kayırma'ya karşı TBMM’ye kanun teklifi sundu

    CHP, belediyelerde kadrolaşma ve ‘aile kayırma'nın önüne geçme amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM’ye sundu.

    Daimler AG'de Türkiye kökenli işçiye ırkçılık tartışması
    Daimler AG'de Türkiye kökenli işçiye ırkçılık tartışması

    Almanya'da bünyesinde Mercedes'i de barındıran Daimler AG otomobil tekeline bağlı fabrikada yaşanan ırkçılık vakasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

    ÇOMÜ rektöründen "Barış bildirisi" e-postası: İmza atmayan fişleniyor mu?
    ÇOMÜ rektöründen "Barış bildirisi" e-postası: İmza atmayan fişleniyor mu?

    AYM’nin “barış bildirisi” imzacısı akademisyenlerle ilgili verdiği kararı protesto eden isimlerden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın e-postası tartışma yarattı.

    İnternet yayınlarına sansür yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
    İnternet yayınlarına sansür yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

    RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisi veren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Geçtiğimiz yıl meclisten geçen yönetmelik ‘sansür’ tartışması nedeniyle tepki çekmişti.

    ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı
    ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı

    ABD ile İran arasındaki artan gerilimin son neticesi Washington yönetiminin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine alması oldu.

    ABD istihbaratına göre Hamza bin Ladin öldürüldü
    ABD istihbaratına göre Hamza bin Ladin öldürüldü

    El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğü, Bin Ladin'in ölümünde ABD'nin dahlinin olduğu iddia edildi.

    AKP'li Ağrı Belediyesinde, “Torpil yok” diyen yeğen de torpille işe girmiş
    AKP'li Ağrı Belediyesinde, “Torpil yok” diyen yeğen de torpille işe girmiş

    Yeğenini torpille işe alan AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, “Torpil yok” açıklaması yaptırdığı diğer yeğenini de belediyede işe aldırdığı ortaya çıktı.

    Haluk Levent: Bir gün, herkese 'FETÖ', 'PKK' demekten yargılanacaksınız
    Haluk Levent: Bir gün, herkese 'FETÖ', 'PKK' demekten yargılanacaksınız

    Sanatçı Haluk Levent, Engin Nurşani’ye yardım ettiği için kendisini hedef alan hakaret içerikli mesajlara tepki gösterdi.