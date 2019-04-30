Cafe Woods'taki çocuk istismarı davası 11 Temmuz'a ertelendi

14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu verilerek istismar edilmesiyle ilgili Cafe Woods Davası olarak da bilinen dava 11 Temmuz’a ertelendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasının 5. duruşması, Ankara Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mamak’ta 6 kişinin organize ettiği iddia edilen, 14 yaşındaki M.Ş.'ye uyuşturucu verilerek istismar edilmesiyle ilgili Cafe Woods Davası olarak da bilinen davanın 5. duruşmasında, olay hakkında tanıklıklarına başvurulacak B.Y, B.Y İ.D’nin duruşmaya gelmemesi nedeniyle dinlenememesi üzerine karar verilmezken dava 11 temmuz 2019 saat 9.15’e ertelendi. Sanık Adalet A., Sedat A. ve İdris Daştan’ın avukatları ise uzun süren tutukluluk süresi ve istismara uğrayan kız çocuğunun çelişkili ifadeleri olduğuna dayanarak beraat talep etti. (Ankara/EVRENSEL)