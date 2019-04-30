Bursa'da yağlı boya resim sergisi: Emek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Nilüfer Ana Sanat Grubunun ”Emek” temalı yağlı boya resim sergisi, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Fuaye Alanı’nda açıldı.

Sevtap Sivri, Neşe Demiröz, Gülhan Arslan, Belma Yalçın, Fulya Bilgiç, Elif Can, Canan Koç, Zerrin Taysever ve Esma Gümüş’ün eserlerinin yer aldığı sergi 10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış konuşmasını yapan MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, “Nilüfer Ana Sanat Grubumuzun, tamamının kadınlardan oluşması, düzenli olarak 8 Mart’ta ‘Emekçi Kadın’, 1 Mayıs’ta ‘Emek’, 1 Eylül’de ‘Barış’, 29 Ekim’de ‘Cumhuriyet’ temalı yağlı boya resim sergileri ile çok önemli bir geleneği de sürdürmektedirler” dedi.

Sergide 1 Mayıs’a çağrı yapan Düşünceli, “TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerini alacak; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini halkımızla paylaşacaktır” ifadelerini kullandı. (Bursa/EVRENSEL)

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