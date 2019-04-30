CHP'nin Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin önergesi reddedildi

CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesindeki linç girişimiyle ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.

CHP, "Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istemişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fiziki saldırıya uğramıştı. CHP lideri mahalledeki bir eve götürülürken saldırganlar, bina önünde "PKK dışarı" sloganlarıyla taş atarak Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırmıştı. Kılıçdaroğlu yaklaşıık bir saat sonra zırhlı araçla evden çıkarılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evin önünde toplanan güruha "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" demesi tepki çekmişti. Ankara Valiliği de olayı "protesto" olarak nitelemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim" sözleri yeniden gündem olmuştu.

Linç girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Sarıgün'ün serbest kaldıktan sonra elinin öpüldüğü fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı. AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz" derken Osman Sarıgün'ün AKP'den ihracına Tayyip Erdoğan'a yakın Metin Külünk'ten itiraz gelmişti.

CHP'nin linç girişimine ilşkin oluşturduğu araştırma grubu, yaşananların organize bir linç girişimi olduğuna ilişkin önemli bulgulara ulaşmıştı. Grubun ulaştığı bulgular, Kılıçdaroğlu’nun saldırıdan sonra yönlendirildiği güzergah üzerinde önceden öbek öbek taş yığınları oluşturulduğunu, barikat kurmak için büyük bidonların getirildiğini, bir evin çatısından gruba sopa dağıtıldığını ve köy halkı dışından 15 kişinin halkı galeyana getirdiğini ortaya koymuştu. (HABER MERKEZİ)

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