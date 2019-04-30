ODTÜ 1 Mayısı’nda TİS talebi ve kıdem tazminatı öne çıktı

ODTÜ’de kutlanan yerel 1 Mayıs’a işçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. DİSK Genel-İş ve Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şubenin de katıldığı 1 Mayıs kutlamasında, taşerondan kadroya geçen işçilerin toplu iş sözleşmesi talebi ve kıdem tazminatına yönelik saldırılara karşı mücadele vurgusu öne çıktı.

ODTÜ’de işçiler, akademisyenler ve öğrenciler 1 Mayıs’ı bir gün öncesinde üniversitede kutladı. DİSK Genel-İş’de örgütlü işçiler ve Eğitim Sen 5 No’lu Şube’de örgütlü akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin de katıldığı yerel 1 Mayıs’ta DİSK Genel-İş adına konuşan sendikanın ODTÜ Temsilcisi Mahmut Akdağ, yaklaşık bir yıldır kadrolu olarak çalışmalarına rağmen koşullarında maddi ve manevi bir değişiklik olmadığını söyledi. Sendikada örgütlü olmalarına rağmen Ekim 2020’ye kadar kendilerine toplu iş sözleşmesi hakkı tanınmadığını belirten Akdağ, “Örgütlülüğümüzü kaybetmeyeceğiz. Haklarımızı almamızın başka bir yolu yok” dedi. Son dönemde kıdem tazminatının yeniden gündeme geldiğine dikkat çeken Akdağ, konuşmasını kıdem tazminatlarına dokundurmayacaklarını belirterek sonlandırdı.

ODTÜ Eğitim Sen 5 No’lu Şube Yöneticisi Burcu Sarı, bu sene yakıcı taleplerle 1 Mayıs’a gittiklerini belirterek “Ekonomik krizin faturasını sorumlular ödesin diyerek işsizliğe, yoksulluğa mahkum etmek isteyen kapitalist düzene karşı buluştuk” dedi. İşsizlik fonunun bankalara açılması, kıdem tazminatına göz dikilmesine, zorunlu BES dayatmasına karşı zam, zulüm ve baskılar son bulsun demek için alanlarda olacaklarını söyleyen Sarı, tüm işçi, emekçi ve öğrencileri 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı'nda buluşmaya çağırdı.

ODTÜ ÖĞRENCİLERİNDEN SÜREKLİ MÜCADELE VURGUSU

ODTÜ öğrencileri adına konuşan Ilgaz Emre, üniversite gençliğinin kriz koşulları içerisinde işsizlik, güvencesizlik ve geleceksizliğe mecbur bırakıldığını belirtti. Yaşam koşullarının zorlaştığı bir dönemde üniversitelerin demokratik ortamına saldırıların arttığı ifade eden Emre, ODTÜ öğrencilerinin ısrarlı ve kararlı mücadelesi ile daraltılmak istenen alanlarına karşı bahar şenliklerini kazandıklarını hatırlattı. Üniversite gençliğinin taleplerinin sürekli bir mücadele ile mümkün olduğunu dile getiren Emre, 1 Mayıs’tan başlayarak mücadelenin tüm ODTÜ bileşenleri ile sürdürülmesi vurgusunu yaptı. Açıklamalar sonrasında ODTÜ 1 Mayıs'ı, Grup Devinim’in ezgileri ile devam etti. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı