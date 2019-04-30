Anayasa Mahkemesi 10 gazetecinin başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Önder Çelik Murat Aksoy ve Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 10 gazetecinin başvurusunu bu haftaki Genel Kurul gündemine aldığını duyurdu.

AYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs 2019’da gerçekleşecek Genel Kurul gündeminde 10 gazetecinin başvurusu görüşülecek.

AYM Genel Kurulu, gazetecileri tutuklamanın hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin başvurularını inceleyecek.

expressioninterrupted.com’da yer alan habere göre, Gazeteci-Yazar Ahmet Altan, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 10 Eylül 2016 tarihinde gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 23 Eylül’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ahmet Altan adına 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan bireysel başvuru, AYM 1. Bölüm tarafından 4 Temmuz 2018 tarihinde görüşülerek AYM Genel Kuruluna sevkine karar verilmesinden yaklaşık 10 ay sonra Genel Kurul gündemine alındı.

Ahmet Altan ve kardeşi İktisat Profesörü Mehmet Altan ile birlikte yargılandığı dava kapsamında cezaevinde 1000. gününü geçtiğimiz hafta sonu dolduran Nazlı Ilıcak’ın AYM başvurusu da 2016 yılından bu yana AYM önünde bekliyordu.

2 YIL SONRA GÜNDEME ALINDI

AYM’nin başvuru tarihinden 2 yıl sonra gündemine aldığı diğer dosyalar ise Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında yargılanıp hapis cezasına çarptırılan Murat Sabuncu, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık ve Önder Çelik’in başvuruları. Çelik’e verilen 3 yıl 9 ay ile Gürsel’e verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesince şubat ayında onanmıştı. Onama kararının ardından Çelik, 26 Nisan’da yeniden cezaevine girmişti. Gürsel ise tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğundan yeniden cezaevine konulmamıştı. Öte yandan aynı dava kapsamında yargılanıp 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Atalay ile 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verilen Sabuncu ve Şık’ın dosyaları ise Yargıtaya gönderilmişti.

Gazeteci Murat Aksoy ise “FETÖ medya davası” olarak bilinen dava kapsamında “Üye olmaksızın örgüte yardım” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Aksoy, cezası kesinleştikten sonra 22 Kasım 2018’de yeniden cezaevine girmiş, 4 Ocak 2019’da ise denetimli serbestlikle tahliye edilmişti. Aksoy’un avukatlarının 2016 yılında yaptığı başvuru üç yıl sonra incelenecek. (MEDYA SERVİSİ)

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