Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, Bölge illerinden Antep’ten, Diyarbakır’a, Van’a kadar birçok merkezde kutlanacak. Ekonomik krizin faturasının işçilere kesilmesine, işten atmalara ve güvencesiz çalıştırmaya karşı 1 Mayıs meydanlarından tepki gösterilirken; barış, özgürlük, demokrasi talepleri de dile getirilecek.

Bölge illerinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a hangi talepler ile katılacağını 1 Mayıs tertip komitesi üyeleriyle konuştuk.

DİYARBAKIR TERTİP KOMİTESİ: BARIŞTAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Diyarbakır’da yarın İstasyon Meydanı’nda yapılacak 1 Mayıs kutlamasının hazırlıkları tamamlandı. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’den oluşan Tertip Komitesi tarafından düzenlenecek kutlama yarın saat 13.00’te başlayacak.

Eğitim Sen 1 No’lu Şube Eş Başkanı Abbas Şahin, "1 Mayıs mitinginin teması da barış üzerine olacaktır. Özellikle son 2 yıldır yaşanan işçi kıyımları emekçilerin elinden alınan hakları, ülke barışı noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ancak emekçi kesim ve halk hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmedi. Bizim burada alanlarda bağıracağımız nokta barış olacaktır. Hiçbir zaman barıştan taviz vermeyeceğiz. Her zaman barış diyeceğiz. Barışı, hukuk, demokrasiyi ortadan kaldıranlar, yarın öbür gün nerede bu barış, nerede bu hukuk, nerede bu demokrasi dedikleri zaman biz şu anda gösterdiğimiz mücadeleyi onlara yansıtacağız” dedi.

Şahin, ülkede yaşanan demokrasi ve hukuk sorununun emekçilerden yana bir kıyıma da yol açtığını belirterek iktidarın sürekli sermayeyi destekleyerek emekçilere kemer sıkmayı dayattığını ifade etti. Şahin, "Şöyle bir durum da söz konusu bu rehavet eskisi gibi bir rehavet değil, bu konuda daha tedbirli daha temkinli. Kazanımların kaybedilmesi noktasında yaşadığımız travma bizlere çok şey gösterdi. Ondan dolayı emekçilerinde beklentileri bu noktada çok yüksek. Şimdi emekçilerin kendilerini tek ifade edebildikleri alanlardır. İktidar medyayı tekeline almış, yandaş sermayesiyle yürüttüğü bir politika var. Bu politikalara baktığımız zaman sürekli işverenlerin ön plana çıkarıldığı sürekli emekçilerin kemer sıkma politikalarıyla karşı karşıya kaldığı ve bunu yaparken de aymaz bir şekilde ülkenin beka sorununu gösterdiklerini biliyoruz. Onun için emekçiler bu süreci iyi değerlendirip alanlarda olması gerekiyor. Ülkede beka sorunu yoktur, demokrasi sorunu, hukuk sorunu vardır” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"BARIŞ TALEBİNE KULAK VERİLMESİ İÇİN ALANLARDA OLACAĞIZ"

Emek Demokrasi Platformu adına konuşan KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy Tekdemir, özelde barış talebiyle alanlarda olacaklarını belirterek ezilen tüm kesimlerin taleplerini dile getireceklerini söyledi. Tekdemir, "Barışı bu ülkeye yeniden getireceğiz şiarıyla alanlarda olacağız. Kadınları her gün ötekileştirip yok sayanlara, çocuk istismarını bu ülkede normal hale getirmeye çalışanlara karşı, kadınların, gençlerin, çocukların daha güzel bir geleceğe sahip olması için taleplerimizle alanlarda olacağız. Açlık grevinin sesini ısrarla duymayan iktidara karşı bu ülkede yaşam hakkını savunmak için barışı talep edenlerin sesine kulak verilmesi için Diyarbakır halkıyla birlikte yaşam hakkını savunmak için de alanlarda olacağız. Bizler barışı, adaleti, demokrasiyi, eşitliği savunanlar olarak yarın ve bundan sonra da bu mücadelemizi kesintisiz devam ettireceğiz" dedi.

Ardından konuşan BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ise, yaşanan hukuksuzluklara ve tek adama karşı alanlarda olacaklarının ve alanlarda olmanın önemine değinerek "Toplumun özgürlüğü için işimiz, ekmeğimiz, insan hakları için yarın İstasyon Meydanı’nda olacağız. Tüm işçi, emekçileri alanda bekliyor olacağız. Bu hukuksuzluk ve OHAL, tek adama karşı omuz omuza direnişimizi yükselteceğiz” dedi.

Genel İş Diyarbakır 2 No’lu Şube Eş Başkanı Hasan Hayri Eroğlu ise tüm emekçilere alanlarda olma çağrısı yaptı.

DERSİM'DE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Dersim’de 1 Mayıs KESK ve DİSK öncülüğünde Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenecek olan mitingle kutlanacak. Miting öncesi konuştuğumuz tertip komitesi üyesi aynı zamanda Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan, işçi ve emekçilerin ciddi sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Geçmişte bildiğimiz tasarruf fonu, konut yardımı fonu ve işsizlik gibi fonların başına gelenleri biliyoruz. O fonların akıbeti ne olduysa bugün işçilerin tek kalesi olan kıdem tazminatı da bu fonlar gibi lağvedilip sermaye çevresine aktarılmaya çalışılıyor. Buna karşı örgütlü bir şekilde karşı duruş sergilememiz lazım. Kıdem tazminatı hem kamu emekçilerini hem işçileri etkileyen son kalemizdir bu kaleyi kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Çalışanlar üzerinde baskıların devam ettiğini kaydeden Doğan, "Örgütsüzleştirme ve sendikasızlaştırma hesabıyla işçi ve emekçiler bölünüyor. Bunun en etkili yöntemi de İŞKUR üzerindendir. İŞKUR üzerinden çalışanlar örgütsüz bir şekilde, açlık sınırının altında bir ücretle susturulmaya çalışılıyor. Buna karşı da güçlü bir karşı koyuş sergilemek lazım. Tüm bu saldırılara karşı sesimizi çıkarmak için Dersim halkını 1 Mayıs’ta Seyit Rıza Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

ELAZIĞ’DA GÜVENCELİ İŞ TALEBİ

Elazığ’da 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı ve Yapı-Yol Sen Şube Başkanı Kenan Korkmaz, "Güvenceli iş, gelecek kamu emekçilerinin taleplerinin başında geliyor. Hukuka aykırı bir şekilde KHK ile işlerinden atılan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmesini istiyoruz.

3600 ek gösterge hakkımızın bir an önce verilmesi, krizin faturasının çalışanlar üzerinden ödetilmeye çalışmasını kabul etmiyoruz ‘Krizi biz yaratmadık faturasını da biz ödemeyeceğiz’ diyerek özellikle kamu alanında torpille iş yapılmasını önlemek, liyakat ile işe uygunluk sisteminin olmasını, barış içinde yaşamak mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs’a gidiyoruz" dedi.

CİZRE’DE YASAĞA RAĞMEN 1 MAYIS KUTLANACAK

Cizre’de 1 Mayıs kutlamaları için önerdikleri alanlara izin verilmeyen KESK Şırnak Şubeler Platformu, binaları önünde toplanıp açıklama yapma kararı aldı.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Şırnak Şubeler Platformunun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Cizre’de yapmak istediği mitinge İlçe Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. KESK’in miting için önerdiği Dörtyol Kavşağı, Sanat Sokağı ve Cizre Otogarı’nın yanındaki alanları kabul etmeyen İlçe Kaymakamlığı, kentin dışında bulunan Newroz Alanı’nda kutlama yapılabileceğini belirtti.

Kaymakamlığın önerdiği alanı kabul etmeyen KESK, Cizre’deki binalarının önünde toplanarak, açıklama yapacaklarını duyurdu.

Şehir dışında bir yer önerilmesine tepki gösteren Şırnak Eğitim Sen Şube Başkanı Muzaffer Yıldırım, yürüyüş yapmalarına da izin verilmediğini belirterek, “Bu hakim iktidar ve yereldeki yansımaların emekçiye yaklaşımını göstermektedir. 1 Mayıs’ta emekçilere böyle yasakçı zihniyete yaklaşmaları devletin emekçilerin sesinden ne kadar çok korktuğunu göstermektedir. Bundan dolayı hükümet emekçilerin barış, adalet haykırışlarından korkmaktadır. Ama bütün bu yaklaşımlara rağmen bizler barış mesajlarını meydanlardan vermeyi sürdüreceğiz. Onların bu yasakçı zihniyetine emekçiler olarak asla boyun eğmeyeceğiz. Umudu yeşertmeye devam edeceğiz. Son çağrı olarak bütün baskılara karşı Newroz ruhuyla bütün Botan halkını basın açıklamamıza bekliyoruz. Zafer barıştan yana olanların olacak” dedi.

VAN’DA HER TÜRLÜ BASKIYA KARŞI ALANA

Van’da Valilik 1 Mayıs mitingi öncesi kentte her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı. Ancak 1 Mayıs Tertip Komitesi yaptığı görüşmeler sonucunda 1 Mayıs mitinginin yapılacağını bildirdi. Van’da Musa Anter Barış Parkı’nda saat 11.00’de kutlanacak 1 Mayıs’a dair konuşan Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Bedri Yamaç, iktidarın her türlü baskı politikalarına karşı alanda olacaklarını belirterek, krizin faturasının emekçilere kesilmesine, kıdem tazminatının gasbedilmek istenmesine ve emekçilere yönelik birçok saldırıya karşı 1 Mayıs’ta olacaklarını söyledi.

ANTEP'TE İŞTEN ATMALAR PROTESTO EDİLECEK

Antep’te ise işten atmalara karşı 1 Mayıs alanına gideceklerini söyleyen söyleyen 1 Mayıs Tertip Komitesinden TÜMTİS Şube Başkanı Mahmut Canyurt, “Bu sene 1 Mayıs’ta öne çıkan başlıca taleplerimiz; kıdem tazminatına el uzatılmaması, zorunlu BES’in son bulması, ekonomik krizin faturasının işçiye, emekçiye kesilmemesi. Bu 1 Mayıs’taki bir başka talebimiz ise, Babacanlar Kargo işçilerinin sendikalı şekilde işine devam edebilmesi. Babacanlar Kargo işçilerinin direnişi 630 gündür devam ediyor. Sendikamıza üye oldukları için, patron ve akrabaları tarafından darbedilerek işten çıkarılan işçiler, işe iade davasını kazanmalarına rağmen işlerine geri dönemedi. İşçi ve emekçilerin sendikalı olmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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