Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın adalet talebi sürüyor. Kızının ölümünde sorumlu olanların ortaya çıkarılması için mücadele eden Şaban Vatan’ın mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılmasının gerekçesi ortaya çıktı.

Şaban Vatan'ın akıl hastanesine yatırılması kararının, eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayetleri sonucu alındığı ortaya çıktı. Kızının mezarı başında açıklama yapan Vatan’ın videosunu Metin Cihan paylaştı. Baba Vatan duruma ve savcılığa tepki göstererek adalet talebini yineledi.

Yine baba Vatan’ın Metin Cihan’a ulaştırdığı mahkeme tutanağına göre, Vatan’ın akıl hastanesine yatırılma gerekçesi olarak Giresun’un Eynesil İlçesi Eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayetleri gösterildi.

Görsel, Şaban Vatan’ın Metin Cihan’a ulaştırdığı mahkeme tutanağının ekran alıntısıdır

(HABER MERKEZİ)

Rabia Naz ve şüpheli çocuk ölümleri için Meclis araştırması talebi

Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor

Rabia Naz dosyasına gizlilik kararı getirildi

Rabia Naz için adalet talebi sürüyor: "Rabia Naz'a Ne Oldu?"