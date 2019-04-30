Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş
Şaban Vatan'ı eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayet ettiği ortaya çıktı.
Rabia Naz'ın ailesi | Fotoğraf: DHA
Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın adalet talebi sürüyor. Kızının ölümünde sorumlu olanların ortaya çıkarılması için mücadele eden Şaban Vatan’ın mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılmasının gerekçesi ortaya çıktı.
Şaban Vatan'ın akıl hastanesine yatırılması kararının, eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayetleri sonucu alındığı ortaya çıktı. Kızının mezarı başında açıklama yapan Vatan’ın videosunu Metin Cihan paylaştı. Baba Vatan duruma ve savcılığa tepki göstererek adalet talebini yineledi.
30 Nisan 2019
Yine baba Vatan’ın Metin Cihan’a ulaştırdığı mahkeme tutanağına göre, Vatan’ın akıl hastanesine yatırılma gerekçesi olarak Giresun’un Eynesil İlçesi Eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayetleri gösterildi.
(HABER MERKEZİ)
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