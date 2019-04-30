Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam

Silivri Cezaevinde bulunan Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile ilgili tutukluluk incelemesi yapan 30. Ağır Ceza Mahkemesi, her iki ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Mücella Yapıcı ve Can Atalay’ın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Silivri Cezaevinde bulunan Kavala ve Aksakoğlu için tutukluluk incelemesi yapan mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Gezi Parkı eylemleri katıldıkları ve organize ettikleri iddiasıyla 16 kişi hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve çeşitli suçlardan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 658 yıldan 3 bin 70 yıla kadar hapis talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 24-25 Haziran tarihlerinde Silivri’de görülecek.

“TUTUKLANDIĞINDAN BERİ AĞIR TECRİT ALTINDA”

Gezi direnişi davası kapsamında tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu, Anayasa Mahkemesinden yanıt alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Konuyla ilgili konuşan Yiğit Aksakoğlu’nun eşi Ünzile Aksakoğlu eşinin hapishane koşullarını anlattı. Bianet’te yer alan habere göre Aksakoğlu şu ifadeleri kullandı: “Tüm aşamalarda suçlamaları reddetmesine ve tutuklanmasını gerektirebilecek hiçbir hukuka aykırı fiili bulunmamasına rağmen, 17 Kasım 2018 tarihinde tutuklandı ve sonrasında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Aksakoğlu, tutuklandığı tarihten bu yana ağır tecrit koşullarında, tek başına bir hücrede tutuluyor, avukatları ve biz yakınları dışında kimseyle görüşmesine müsaade edilmiyor. Öyle ki, haftada 1 saatle sınırlanmış olan sosyal faaliyetlerini dahi yalnız başına yapabiliyor.” (İstanbul/MA)

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