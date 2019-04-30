Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temeli, tecridin kalkması için süren açıklık grevlerine dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimiyle ilgili karar vermemesine tepki gösteren Temelli, "İstanbul kararını verdi. İstanbul’da AKP-MHP bloku kaybetti" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için süren açlık grevlerine dikkat çeken Temelli, DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevinin 174 günü geride bıraktığını belirtti. Cezaevlerinde binlerce tutsağın aynı taleple açlık grevinde olduğunu kaydeden Temelli, "Tablo bu denli vahimken hâlâ büyük bir sessizlik bizi kuşatmaya devam ediyor. Bu sessizliği yırtmalıyız. Bu sese kulak verilmeli. Ölüm orucuna başlayan 15 tutsak var. Öyle duymazdan gelmeye, görmezden gelmeye vaktimiz yok. Bir kişinin bile ölmesini istemiyoruz. Herkes bir an önce harekete geçmeli. Gelin başka hiçbir insanımız ölmeden hukuktan, adaletten yana tavır alın, sesinizi yükseltin" ifadelerini kullandı.

Talebin meşru olduğunu belirten Temelli, "Çağrımız bütün Türkiye’yedir, bütün dünyayadır. Demokrasi güçleri gücünü göstererek bu tıkanmış yolu hep birlikte açacaktır" dedi.

"İSTANBUL KARARINI VERDİ"

Seçimlerin geride kalmasına karşın Meclisin bir ay kapalı olduğunu hatırlatan Temelli, "Meclisi halktan kaçırıyorlar. Korktukları hakikatin sesidir. HDP’nin sesi her yerdedir. Susmayacağız, susturamayacaksınız" dedi.

YSK İstanbul seçimiyle ilgili karar vermemesine tepki gösteren Temelli şunları söyledi: "YSK de kendini geliştirmiş. Türkiye demokrasisinin kara sayfasını yazdılar. YSK almış olduğu kararlarla o utanç sayfasına adını yazdırdı. Hâlâ seçim sonuçlarına karar vermediler. İstanbul kararını verdi. İstanbul’da AKP-MHP bloku kaybetti. Hâlâ şaibe arıyorlar. Şaibe arıyorsanız Anayasa referandumunda yaptıklarınıza bakın, 24 Haziran seçimlerinde yaptıklarınıza bakın. Şırnak’a, Muş’a bakın. Viranşehir’e bakın, Halfeti’ye bakın, Malazgirt’e bakın. Kazandığımız birçok yer gasbedildi.” Kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç edilen seçilen HDP’li belediye eş başkanlarına mazbatalarının YSK tarafından verilmemesine tepki gösteren Temelli, “YSK bir tuzak kurmuş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Asla o halkın belediye başkanları olamayacaklar” diye konuştu.

İttifak tartışmalarıyla ilgili de konuşan Temelli, "Ambalajı değiştirdiler şimdi de ‘Türkiye ittifakı’ diyorlar. Türkiye halkları yolsuzluğa ve savaşa hayır diyor. Biz demokrasi ittifakı diyoruz. Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz kendi sınırlarınıza çekilin, parlamento üzerinde yarattığınız vesayete son verin. Parlamento KHK’lerin onaylandığı bir yer olmamalı" dedi. (HABER MERKEZİ)

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