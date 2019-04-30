Meral Akşener, 3 bakanın ismini verdi, ‘Görevden alın’ dedi 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mecliste düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

Açlık sınırının 2 bin 107 lira, yoksulluk sınırının 6 bin 650 lira olduğunu söyleyen Akşener’in şu sözleri ise dikkat çekti: “Millete ‘terörist’ diyen İçişleri Bakanı’nı, millete ‘adiler’ diyen Tarım Bakanı’nı ve milletin başına bela ettiğiniz damadı görevden alın. Seçmenin verdiği mesaj budur.”

Akşener AKP’nin İstanbul seçim sonuçlarını kabul etmemesini “Çöküş korkusu yaşanıyor” sözleri ile tanımladı.

Akşener, “İktidarın başına çağrımdır ki; atadığı hakimlere aldıracağı kararı milletimiz kabul etmez. Bununla da kalmaz, ilk seçimde kendisini sandığa gömer. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Milletin verdiği kararı YSK değiştiremez. Milletin kararı etrafından dolanacak çalı değildir. Süreci uzatarak vicdanları uyuşturamazsınız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’ya dönük linç girişimine ilişkin de konuşan Akşener, “Benim evimin önüne gelenler serbest bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan serbest bırakıldı. İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak ahmaklıktır. Korkuyorum inek hırsızına türbe gibi ziyaretler başlayacak” dedi. (ANKARA)