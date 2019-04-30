Başkanlık Konutu Gökçek’in yakınlarına mı tahsis edildi?

Ankara Büyükşehir Başkanlık konutunun Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yakınlarına tahsis edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin söz konusu tahsisin kime yapıldığını açıklamasını ve tahsisi durdurmasını istedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Başkanlık konutu ve Adakale Sokak-Ataç Sokak ve Tuna Caddesi’nin birleştiği 1043 ada içerisinde bulunan tarihi yapıya ilişkin açıklamada bulundu.

Candan, Konuya ilişkin 26 Nisan 2018 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde resmi yazı ile başvurduklarını ancak kendilerine bilgi verilmediğini ifade etti.

Candan, uzun süredir takip ettikleri Sıhhiye’deki Başkanlık Konutu’nun Gökçek’in yakınlarına tahsis edildiğine ilişkin bilgilerin kendilerine ulaştığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesinin alanın kime tahsis edildiğini açıklamasını ve tahsisin iptalini istedi.

Konut ve bahçesinde bulunan sanat eserlerinin envanter kayıtlarının, uluslararası konukların başkanlık makamına yıllara sari olarak verdiği hediyelerin ve sanat eserlerinin envanter kayıtlarına alınıp alınmadığının da açıklanmasını isteyen Candan, Başkanlık Konutu’nun tüm Ankaralıların değeri olduğunu ifade etti. Candan, konutun Cumhuriyetin ilk yıllarında memurların konut sorununu çözmek için yapılan özgün bir örnek olduğuna dikkat çekerek konutun, Cumhuriyet dönemi konut politikalarını araştırmak ve kentin tarihini anlamak için uygulamalı kent tarihi merkezine dönüştürülebileceğini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)