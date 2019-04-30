Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES

Özer AKDEMİR

İzmir

Aydın'da jeotermal enerji santraller (JES) kaynaklı olduğu ileri sürülen arı ölümleri tekrar gündemde. Geçtiğimiz yıl JES kuyusu yakınlarında bulunan 450 kovan arısı ölen Pınardereli Ahmet Camuz'a valilikçe verilen arılar da ölmeye başladı. Öte yandan Aydın 29 Nisan 2019 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kalitesi izleme verilerine göre havası en kirli olan ve sağlık açısından tehlikeli kabul edilen tek il oldu.

Aydın merkeze bağlı Pınardere Mahallesinden Ahmet Camuz, kovanlarındaki arıların ölmeye başladığını belirterek İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini aradı. Arıların bulunduğu yere gelen bir veteriner hekim ve iki ziraat mühendisinden oluşan heyet kovanlardan örnekler alarak tutanak tuttu. Bu incelemeler sırasında Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili de ekiplere eşlik etti.

“ARILARIM TEKRAR ÖLMEYE BAŞLADI”

Arılarındaki ölümlerin yeniden başlamasının iki yıl önce yaşanan ölümler gibi jeotermalden kaynaklandığını ileri süren arı üreticisi Ahmet Camuz şunları söyledi: Yaklaşık 2 yıl önce jeotermal gazları nedeniyle 450 kovan arım öldükten sonra ilgili her kurumu başvurmuştum. Bana sözlü olarak arıların JES gazları nedeniyle öldüğünü söyleyen yetkililer bunu yazılı olarak bir türlü yapamadılar. Benim başvurularım ve çabalarımdan sonra Aydın Valiliği 20 kovan kadar bir arı verdi. Bu kovanları bölerek 80 kovana kadar çıkartmıştım. Şimdi kovanlardaki arı ölümleri tekrar başladı. Arılarım kendilerini kovandan dışarı atıyorlar.”

“ÖLÜMLERİN NEDENİ JEOTARMAL GAZLAR”

Ölümlerin tekrar başlaması üzerine jandarmayı aradığını jandarmanın kendisine "arıları kim zehirlemiş olabilir, kimden şüpheleniyorsun" diye sorduğunu aktaran Camuz, "Kovanlara birkaç yüz metre uzaklıktaki jeotermalden kaynaklandığını söyledim ama jandarma gelmedi. İlçe tarıma haber verdiğimde gelen heyet arılı, petekli, polenli örnekler alıp gitti. Şimdi bu ölümlere dair kime başvuracağımızı da bilmiyorum" dedi.

SAYISAL VERİLER VE ARI ÖLÜMLERİ BİZİ DOĞRULUYOR

Arı ölümlerinin tekrar başlamasının Aydın'daki jeotermal kaynaklı hava kirliliği kaynaklı olabileceğini söyleyen AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, "İki üç yıl önce bir gecede sadece Ahmet Camuz'un değil 7-8 arıcının arıları öldü. JES'ciler bunlara şeker dağıtıp, para verip susturdular. Gölcük köyünden de birçok insan aynı gün hastaneye taşındı. Jeotermal santrale yakın kovanlarda yeniden arı ölümleri başlamış. Valiliğin verdiği kovanlardaki son arılar da can çekişmeye başladı" dedi. Dün sabah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izleme raporuna göre hava kalitesi sağlık sorunlarına yol açabilecek kentlerin başında Aydın'ın geldiğini ifade eden Vergili, "Hatta Bakanlık raporuna göre 'tehlikeli' grupta yer alan tek il Aydın'dı. Bu rapor ve arıların tekrar ölmeye başlamaları bizim yıllardır söylediğimiz sözleri doğrular nitelikte. 35 JES bu coğrafyaya zarar veriyorsa, insanlar kanser oluyorsa, psikolojileri bozuluyorsa, arılar ölüyorsa Aydın'da tehlike çanları çoktan çalıyor demektir. JES'ler Aydında yaşamı yok ediyor. İnsanlar, arılar, tüm canlılar nefes alamıyor, zehir soluyor. Cenneti cehenneme çeviriyorlar. Bugün arılar ölüyor yarın bu insanlarda başlayabilir" diye konuştu.