EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı

Emek Partisi (EMEP) Güngören İlçe Örgütü, Sancaktepe bölgesinde bulunan saya ve kundura işçilerini 1 Mayıs’a çağırdı. Karşı Kapı Derneği yöneticileri ile Güngören Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı açıklamaya katılarak destek verdi. Çevreden yoğun ilgi gören açıklamada EMEP adına konuşan Mehmet Turp, deri-kundura ve saya işçilerini sigortasız, iş güvencesiz, kölece çalışma koşullarına karşı 1 Mayıs’a çağırdı.

İşçilerin ve emekçilerin tüm dünyada savaş ve sömürü politikalarına dur demek için, halkın yüzde 99’una ekonomik krizin bedelini ödetmek isteyip bir avuç patronu besleyenlere karşı alanlarda olacağını belirten Turp, şöyle konuştu:

“Ülkemizde ise bu yıl 1 Mayıs’a, ekonomik krizin yarattığı yıkım ‘tek parti, tek adam yönetiminin’ keyfi ve baskıcı tutumunun yoğunlaştığı koşullarda gidiliyor. AKP’nin 17 yıllık iktidarında güvencesiz ve taşeron çalışma artarak sürüyor. Elektrik, doğal gaz başta olmak üzere tüm temel tüketim ürünlerine zam yağmuru devam ediyor. İşsizlik son yılların en yüksek seviyesine çıkarak 7 milyonu aştı. Günde en az 5 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde katlediliyor. Yine ülkemizde milyonlarca çocuğumuz çalıştırılıyor, sömürülüyor ve iş cinayetlerine kurban gidiyor. Emekçilerin alın teri ile kurulmuş kamu işletmeleri sermayeye peşkeş çekilerek özelleştirmelere devam ediliyor.”

Deri-kundura ve saya işçilerine “21. yüzyılda 19. yüzyıl koşullarında çalışmaya dur demek, sigortasız, iş güvencesiz, izbe atölyelerde kölece çalışma koşullarına, sağlığa zararlı tiner, bali yapıştırıcı gibi kimyasallar solumaya karşı, meslek hastalıkları ve iş cinayetlerine kurban gitmemek için, insanca yaşanacak bir ücret için haydi 1 Mayıs’a” diyerek seslenen Turp, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’de Bakırköy’de olacaklarını belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)