Eyüp Devlet Hastanesinde sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesinin çağrısıyla Eyüp Devlet Hastanesinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi. "Yaşasın 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Günü" pankartı açan sağlık emekçileri "Angarya çalışmaya son", "Birlikte güçlüyüz", "Herkese eşit ücretsiz anadilde sağlık", "Kadro aldatmacısına hayır" dövizleri taşıdı. Hastane önünde halay çeken sağlık emekçileri sık sık "Yaşasın 1 Mayıs", "Herkese eşit ücretsiz sağlık", "Krizin yükünü patronlar ödesin" sloganları attı.

Fotoğraf: Evrensel

"TALEPLERİMİZİ HAYKIRACAĞIZ"

Burada ilk olarak Acil Tıp Uzmanı Dr. Cafer Balcı kısa bir konuşma yaptı. Balcı, "Yarından beklentisi olanlar, yeni bir dünya kurma inancı olanlar alanlarda olacaklar. İş yerlerinde taleplerini haykıracaklar. Biz de yarın Bakırköy'de olacağız. 1 Mayıs sadece çalışanların değil bütün ezilenlerin, toplumsal kesimlerin bayramı. Aynı zamanda ülkemizde ulusal baskı altında olan Kürt ulusunun da bayramı. Şu anda tecridin ortadan kalkması talebiyle devam eden eylemler var. Emekçiler olarak tüm ezilen kesimlerin taleplerini desteklediğimiz gibi Kürt ulusunun da taleplerini destekliyoruz. Herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

"BİZLER EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ"

Basın açıklamasını, SES Aksaray İşyeri Şube Temsilcisi Sabahat İnce okudu. Her geçen gün maaşlarının erimekte olduğunu, çalışma koşullarının gittikçe ağırlaştığını vurgulayan İnce, "Ekonomik krizin bir yansıması olan ücret kesintileri, sağlık emekçisini zor durumda bırakmaktadır. Vergi dilimi adı altında maaşlarımızdan yıl boyunca yapılan kesintilerle, sözde maaş zamları maddi kaybımızı karşılamamaktadır. Temel maaşlarımız artırılmayarak güvencesiz, performans ve ek ödemelere mahkum edilmekteyiz. Hastanelerin gelirlerine göre ödenen performans ve ek ödeme ücretleri hastanemizde neredeyse hiç ödenmemektedir" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri krizin faturasını ödemek istemiyoruz" diyen İnce, "Bizler ekmeğimizin peşindeyiz! Yan yana durmazsak emeğimize ve ekmeğimize saldırıların daha da artacağını biliyoruz. Beraber omuz omuza haklarımızı almak için mücadele etmek istiyoruz. Emeğimizin hakkı için haydi 1 Mayıs'a" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Sabahat İnce, 1 Mayıs'ta şu taleplerle Bakırköy halk pazarında olacaklarını vurguladı:

Kıdem tazminatının gasbına dur demek için

Vergilendirmenin kazanca göre adaletli düzenlenmesi, asgari ücretin vergiden muaf tutulması için

Sağlık emekçilerine ayrımsız, 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi için

3600 ek gösterge için

7/24 açık ücretsiz kreş için

Esnek, güvencesiz, angarya çalışmaya dur demek için

Sağlıkta şiddetin son bulması için

Güvencesiz ücretlerin maaşa eklenmesi emekliliğe yansıtılması talepleriyle alanda olacağız.

Fotoğraf: Evrensel

Basın açıklamasının ardından hastane memuru Miraç İnanç'ın, hastane doktoru tarafından darbedildiğinin bilgisi verildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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