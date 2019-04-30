    • Eyüp Devlet Hastanesinde sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı

    Eyüp Devlet Hastanesindeki sağlık emekçileri, SES Aksaray Şubesinin çağrısıyla 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    30 Nisan 2019 15:32
    Paylaş

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesinin çağrısıyla Eyüp Devlet Hastanesinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi. "Yaşasın 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Günü" pankartı açan sağlık emekçileri "Angarya çalışmaya son", "Birlikte güçlüyüz", "Herkese eşit ücretsiz anadilde sağlık", "Kadro aldatmacısına hayır" dövizleri taşıdı. Hastane önünde halay çeken sağlık emekçileri sık sık "Yaşasın 1 Mayıs", "Herkese eşit ücretsiz sağlık", "Krizin yükünü patronlar ödesin" sloganları attı.

    Fotoğraf: Evrensel

    "TALEPLERİMİZİ HAYKIRACAĞIZ"

    Burada ilk olarak Acil Tıp Uzmanı Dr. Cafer Balcı kısa bir konuşma yaptı. Balcı, "Yarından beklentisi olanlar, yeni bir dünya kurma inancı olanlar alanlarda olacaklar. İş yerlerinde taleplerini haykıracaklar. Biz de yarın Bakırköy'de olacağız. 1 Mayıs sadece çalışanların değil bütün ezilenlerin, toplumsal kesimlerin bayramı. Aynı zamanda ülkemizde ulusal baskı altında olan Kürt ulusunun da bayramı. Şu anda tecridin ortadan kalkması talebiyle devam eden eylemler var. Emekçiler olarak tüm ezilen kesimlerin taleplerini desteklediğimiz gibi Kürt ulusunun da taleplerini destekliyoruz. Herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraf: Evrensel

    "BİZLER EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ"

    Basın açıklamasını, SES Aksaray İşyeri Şube Temsilcisi Sabahat İnce okudu. Her geçen gün maaşlarının erimekte olduğunu, çalışma koşullarının gittikçe ağırlaştığını vurgulayan İnce, "Ekonomik krizin bir yansıması olan ücret kesintileri, sağlık emekçisini zor durumda bırakmaktadır. Vergi dilimi adı altında maaşlarımızdan yıl boyunca yapılan kesintilerle, sözde maaş zamları maddi kaybımızı karşılamamaktadır. Temel maaşlarımız artırılmayarak güvencesiz, performans ve ek ödemelere mahkum edilmekteyiz. Hastanelerin gelirlerine göre ödenen performans ve ek ödeme ücretleri hastanemizde neredeyse hiç ödenmemektedir" dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri krizin faturasını ödemek istemiyoruz" diyen İnce, "Bizler ekmeğimizin peşindeyiz! Yan yana durmazsak emeğimize ve ekmeğimize saldırıların daha da artacağını biliyoruz. Beraber omuz omuza haklarımızı almak için mücadele etmek istiyoruz. Emeğimizin hakkı için haydi 1 Mayıs'a" diye konuştu.

    Fotoğraf: Evrensel

    Sabahat İnce, 1 Mayıs'ta şu taleplerle Bakırköy halk pazarında olacaklarını vurguladı:

    • Kıdem tazminatının gasbına dur demek için
    • Vergilendirmenin kazanca göre adaletli düzenlenmesi, asgari ücretin vergiden muaf tutulması için
    • Sağlık emekçilerine ayrımsız, 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi için
    • 3600 ek gösterge için
    • 7/24 açık ücretsiz kreş için
    • Esnek, güvencesiz, angarya çalışmaya dur demek için
    • Sağlıkta şiddetin son bulması için
    • Güvencesiz ücretlerin maaşa eklenmesi emekliliğe yansıtılması talepleriyle alanda olacağız.

    Fotoğraf: Evrensel

    Basın açıklamasının ardından hastane memuru Miraç İnanç'ın, hastane doktoru tarafından darbedildiğinin bilgisi verildi. (İstanbul/EVRENSEL)

    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

    Gel 1 Mayıs’a gidelim bugün bizim günümüz...

    Gel 1 Mayıs’a gidelim bugün bizim günümüz...

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı
    SONRAKİ HABER

    Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ağır seçim yenilgisinin AKP’yi derinden sarsacağı bir dönem

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Zulme ve yoksulluğa karşı sözümüzü söylemek için

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Türkiye yol ağzında...

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Emeğe kontenjan konur mu?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da darbe girişimi
    Venezuela'da darbe girişimi

    ABD destekli Juan Guaido darbe çağrısı yaptı. Venezuela hükümeti ise küçük bir grubun darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê
    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê

    Bölge illerinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a hangi talepler ile katılacağını 1 Mayıs tertip komitesi üyeleriyle konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun darbe girişiminin ardından pek çok ülkeden açıklama geldi.

    Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş
    Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş

    Şaban Vatan'ı eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayet ettiği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı

    Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü, kundura atölyelerinin bulunduğu bölgede basın açıklaması yaparak işçileri 1 mayıs’a çağırdı.

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam
    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile ilgili tutukluluk incelemesi yapan mahkeme her iki ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı
    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı

    Sezai Temeli, Meclis grup toplantısında hem açlık grevlerine dikkat çekti hem de YSK'nın İstanbul'la karar vermemesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK, HDP’nin KHK’li isimlerin yerine seçimi ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itirazı reddetti. 

    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES
    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES

    Arı ölümlerinin tekrar başladığı Aydın Türkiye'nin havası en kirli ve sağlık açısından tehlikeli tek ili oldu. 

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi

    12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt yangınıyla ilgili davanın 9’uncu duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı
    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı

    HDP'li milletvekilleri "Leyla Güven yaşasın" diyerek Mecliste oturma eylemi başlattı.

    İstanbul'da ilçe seçim kurulları incelemelerini bitirmedi
    İstanbul'da ilçe seçim kurulları incelemelerini bitirmedi

    YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurullarından istediği incelemeler bitmedi, yalnızca 20'si değerlendirmelerini sundu.

    Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir
    Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan YSK’ye çağrı: YSK'nin bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir.

    Ekrem İmamoğlu duyurdu: Muammer Karaca Tiyatrosu yenilenecek
    Ekrem İmamoğlu duyurdu: Muammer Karaca Tiyatrosu yenilenecek

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çürümeye terk edilen Muammer Karaca Tiyatrosunun aslına uygun olarak yenileceğini duyurdu.

    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak
    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak

    İsveç’te 1 Mayıs, grev hakkı ve iş güvencesinin tartışmaya açıldığı koşullarda kutlanacak.

    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a
    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a

    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı. Ankaralı işçi ve emekçiler Tandoğan Meydanı’ndaki kutlama için AKM'de toplanacak.

    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

    İzmir’de 1 Mayıs öncesinde iş yerlerinde yerel kutlamalar yapıldı. 

    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak
    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak

    Bilecik Sendikalar Birliği kıdem tazminatının gasbı zorunlu BES, düşük ücret ve hayat pahalılığına karşı 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak.

    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız
    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız

    EMEP'ten 1 Mayıs çağrısı: Sermayenin saldırılarına karşı; iş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız.

    İstanbul ve Ankara'daki ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    İstanbul ve Ankara'daki ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    Ankara 300 gr'lık ramazan pidesi  2 buçuk liradan, İstanbul'da da 350 gr'lık ramazan pidesi 3 liradan satılacak. 

    Merkez Bankasının enflasyon tahmini değişmedi; dolar 6 TL’yi zorladı
    Merkez Bankasının enflasyon tahmini değişmedi; dolar 6 TL’yi zorladı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini açıkladı. Açıklama sonrası dolar/TL 5,98’e yükseldi.

    İspanya’da sağın yükselişi sol seçmeni sandığa yöneltti
    İspanya’da sağın yükselişi sol seçmeni sandığa yöneltti

    İspanyol eğitimci ve sendikacı Jesus de la Roza, İspanya’da pazar günü gerçekleşen erken genel seçimleri ve sonuçlarını Evrensel için yorumladı.

    Tunus'ta işçiler iş cinayetini protesto etmek için greve gitti
    Tunus'ta işçiler iş cinayetini protesto etmek için greve gitti

    Tunus'un Sidi Buzeyd kentinde 12 tarım işçisinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası sonrası işçiler greve giderek iş cinayetini protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    İthalat ve ihracat Mart'ta düştü
    İthalat ve ihracat Mart'ta düştü

    Mart ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat yüzde 0,4; ithalat yüzde 17,8 azaldı.