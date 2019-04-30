HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı

HDP Grubu, Leyla Güven’in açlık grevi eylemi ile cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un makamının da bulunduğu TBMM 1 No’lu giriş kapısında oturma eylemi gerçekleştirdi.

HDP’li milletvekilleri, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 173 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi eylemi ile cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için Meclis’te oturma eylemi başlattı.

Bugün akşam 18.00’e kadar devam edecek oturma eyleminde Meclisin açlık grevleri konusunda görev üstlenmesi ve Adalet Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmesini talep ediyor. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye’nin önemli gündemi olan ve Meclis’in gündemine almadığı açlık grevlerine dikkat çekmek için oturma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Leyla Güven’in yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü açlık grevinde yasal bir hakkın kullanımı peşinde olduğunu belirten Kurtulan, Güven’in Öcalan üzerindeki tecridin Türkiye’nin demokrasi ve adaletinin önünde bir engel oluşturduğu ve bu hak ihlalinin kaldırılması talebinde bulunduğunu söyledi.

“LEYLA GÜVEN’İN YAŞAMASI TECRİDİN KALKMASIYLA MÜMKÜN”

Bu eylemliliğin Güven ile sınırlı kalmadığını ve şu anda 98 cezaevinde 3 bin kişinin açlık grevinin sürdüğünü ifade eden Kurtulan, “Ölümler olmasın, tabutlar cezaevinden çıkmasın’ dememize rağmen 1’i yurtdışında olmak üzere, 7 cenaze de ne yazık ki cezaevinden çıktı. Bugün 4 cezaevinde açlık grevini sürdüren 15 kişi ölüm orucuna başladıklarını duyurdu. Buna tekrar dikkat çekmek, yeni cenazelerin çıkmaması için tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapmak ve Meclis’in bu konuda görev üstlenmesi, Adalet Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmesini talep etmek üzere grubumuzla birlikte bugün 6 ya kadar oturma eylemimizi sürdüreceğiz. ‘Leylalar yaşasın’ talebimiz tecridin kalkması talebiyle mümkün olacak, bu talebin de bir an önce karşılık bulması çağrısını yapmak üzere toplandık” şeklinde konuştu.

Gazetecilerin “Meclis Başkanı ile görüşme talep ettiniz mi?” sorusuna ise Kurtulan, yeni bir çağrı yapmadıklarını ancak daha önce birçok kez Meclis Başkanına çağrıda bulunduklarını, her milletvekilinin tüm çalışmalarında bu soruna dikkat çeken konuşmalar yaptığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor

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