YSK, İstanbul seçimine dair olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek

AKP ve MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itiraza ilişkin 36 ilçe seçim kurulu, incelemelerini tamamlayıp değerlendirmelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderirken, kalan üç ilçenin de kısa süre içerinde değerlendirmelerini göndermesi bekleniyor. 1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle toplanmayacak YSK’nin tüm ilçe sonuçlarına ilişkin kararı 6 Mayıs Pazartesi görüşmesi beklenirken değerlendirmelerin 9 Mayıs Perşembe gününe kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.

YSK'nin, AKP ve MHP tarafından İstanbul'daki yerel seçimlerde usülsüz seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri iddiaları konusundaki itirazı için ilçe seçim kurullarına verdiği 5 günlük süre dün doldu. YSK'nın İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulllarına iddiaları inceleme talebiyle yazdığı yazıda, seçmenlerle ilgili 21 bin 358 zihinsel engelli, 10 bin 290 taksirli suçlardan hükümlü, 5 bin 287 kasıtlı suçlardan hükümlü, 2 bin 732 kısıtlı seçmen, 1229 ölen kişi, 236 yerleşim yeri cezaevi olarak görünen tutuklu ve hükümlü nedeniyle kısıtlı seçmenle ilgili araştırma yapılmasını istedi. Daha sonra AKP’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenle ilgili de araştırma yapılması isteminin kabul edilmesi üzerine ilçe seçim kurullarının araştıracağı seçmen sayısı 46 bin 447 oldu. Sandık kurulunun oluşumuna ilişkin yapılan itirazlar sonucunda ise ilçe seçim kurullarından 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanı ve 13 bin 84 sandıkta sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddialarının araştırılması istendi.

İstanbul ilçe seçim kurullarına verilen 5 günlük inceleme süresinin dolmasının ardından 36 ilçe seçim kurulu incelemelerini tamamlayarak değerlendirmelerini YSK’ye gönderdi. Kalan üç ilçenin de kısa süre içerisinde sonuçlarını YSK’ye göndermesi bekleniyor. İlçe seçim kurullarının çalışmasını tamamlayarak YSK'ye bildirmesinin ardından Büyükçekmece ve Maltepe ile birlikte değerlendirme yapılacak ve YSK İstanbul seçimlerine dair kararını açıklayacak.

1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle toplanmayacak olan YSK’nin tüm ilçe sonuçlarına ilişkin kararı önümüzdeki hafta başında görüşerek, değerlendirmeyi perşembe gününe kadar tamamlaması bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)