İstanbul'da ilçe seçim kurulları incelemelerini bitirmedi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AKP ve MHP’nin İstanbul seçimlerine itirazlarına ilişkin ilçe seçim kurullarından istediği incelemeler bitmedi. İstanbul ilçe seçim kurullarından yalnızca 20'si değerlendirmelerini sunarken, YSK’nin vereceği kararın hafta sonu veya önümüzdeki haftaya sarkması bekleniyor.

YSK NEYİN ARAŞTIRILMASINI İSTEMİŞTİ?

YSK’nin, AKP ve MHP tarafından İstanbul’daki yerel seçimlerde usulsüz seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri iddiaları konusundaki itirazı için ilçe seçim kurullarına verdiği 5 günlük süre dün doldu. YSK’nin İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına iddiaları inceleme talebiyle yazdığı yazıda, seçmenlerle ilgili 21 bin 358 zihinsel engelli, 10 bin 290 taksirli suçlardan hükümlü, 5 bin 287 kasıtlı suçlardan hükümlü, 2 bin 732 kısıtlı seçmen, 1229 ölen kişi, 236 yerleşim yeri cezaevi olarak görünen tutuklu ve hükümlü nedeniyle kısıtlı seçmenle ilgili araştırma yapılmasını istedi.

Daha sonra AKP’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenle ilgili de araştırma yapılması isteminin kabul edilmesi üzerine ilçe seçim kurullarının araştıracağı seçmen sayısı 46 bin 447 oldu. Sandık kurulunun oluşumuna ilişkin yapılan itirazlar sonucunda ise ilçe seçim kurullarından 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanı ve 13 bin 84 sandıkta sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddialarının araştırılması istendi.

İstanbul ilçe seçim kurullarına verilen 5 günlük inceleme süresi doldu ama incelemenin bitmediği belirtildi.

19 İLÇE DEĞERLENDİRME GÖNDERMEDİ

YSK’ye 20 ilçe seçim kurulundan değerlendirme gelirken, geri kalan 19 ilçenin değerlendirmesinin de hafta sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

İlçe seçim kurullarının çalışmasını tamamlayarak YSK’ye bildirmesinin ardından Büyükçekmece ve Maltepe ile birlikte değerlendirme yapılacak, İstanbul seçimlerine dair karar açıklanacak.

SONUÇ AÇIKLANMASI HAFTA SONUNA VEYA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA SARKTI

İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan yarısının araştırmayı tamamlayamaması nedeniyle YSK’den açıklanacak kararın hafta sonuna veya önümüzdeki haftaya sarkması bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)