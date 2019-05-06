Gözler YSK’de: İstanbul seçimleri için karar bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerine AKP ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazı bu hafta içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.

YSK NE ZAMAN TOPLANIYOR?

YSK, bugün 14.30’da toplanarak AKP ve MHP’nin itirazlarını karara bağlayacak. YSK’nin çarşamba gününe kadar nihai kararını vermesi bekleniyor.

YSK TOPLANTISI NASIL İLERLEYECEK?

Toplantının başında itirazlar üzerine çalışan YSK üyesinin sunum yapacağı, AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in de YSK’nin kamudan ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına ilişkin ikiye karşı dokuz oyla verilen ara kararına itiraz edeceği belirtildi.

Parti temsilcilerinin görüşlerini bildirmelerinin ardından müzakereye geçilecek.

AKP’NİN İTİRAZLARI NELER?

AKP’nin “tam kanunsuzluk” itirazı “Kısıtlı seçmen” iddialarına ve “Sandık kurullarının teşkili”ne dayanıyordu.

CHP, cumartesi günü YSK’nin kısıtlı seçmenlere dair araştırmasını tamamladığını ve kısıtlı seçmen sayısının AKP’nin iddia ettiği üzere 41 bin 132 değil 776 olduğunu açıklamıştı.

Sandık kurullarının teşkili konusunda ise 19 bin 623 sandık başkanı ve üyesinin kamu görevlisi olmayanlardan oluşturulduğu iddia edildi.

Dün İstanbul seçimlerine ilişkin yürütülen "usulsüzlük" soruşturmasında 43 sandık kurulu başkan ve üyesi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı. Suçlamaya gerekçe olarak şahıslardan 2'sinin "ByLock kullanması", 41'inin ise "Bank Asya'ya para yatırması" gösterildi.

KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Hürriyet’in haberine göre AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK’nin görüşmeleri 1-2 gün içinde sonuçlandırmasını ve çarşamba gününe kadar kararın çıkmasını beklediğini söyledi.

İPTAL HALİNDE SEÇİMLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

YSK'nin seçimleri iptal etmesi halinde kanuna göre iptal kararının çıkmasının ardından geçen 60 günün sonundaki ilk pazar yeni seçim tarihi olacak. Bu da bu hafta içerisinde bir "yeniden seçim kararı" alınırsa İstanbul'da seçimlerin 14 Temmuz pazar günü yani 15 Temmuz'dan bir gün önce düzenleneceği anlamına geliyor. (HABER MERKEZİ)

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