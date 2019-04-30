Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu YSK'ye İstanbul ile ilgili çağrı yaparak, "YSK'nin bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir" dedi. Kılıçdaroğlu maruz kaldığı saldırı ve linç girişimi hakkında da, "Çubuk'taki açık ve net söylüyorum linç girişimidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"BAHARINIZ KUTLU OLSUN"

“Martın sonunda bahar geldi, baharınız kutlu olsun. 6 büyükşehir belediye başkanımız vardı, yeniden seçildiler. Ankara'ya Mansur Yavaş baharı getirdi, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a baharı getirdi, Zeydan Karalar Adana'ya baharı getirdi, Vahap Seçer Mersin'e baharı getirdi, Muhittin Böcek Antalya'ya baharı getirdi. Baharı getirmek kolay, baharı sürdürmemiz lazım. Asıl görev şimdi başlıyor."

YSK'YE: DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

“Sandıkları bir daha saydılar, Ekrem İmamoğlu çıktı. Daha neyi bekliyoruz. Sağdan sola sayıyorlar Ekrem İmamoğlu, soldan sağa sayıyorlar Ekrem İmamoğlu. YSK daha önce aldığı kararlara uyacak.”

“YSK'nin bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir. YSK daha önce verdiği kararların içtihatlarına uyacak. YSK seçimde kaybedenlerin ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmelidir.”

BERAT ALBAYRAK'A SERT TEPKİ

“Ekonomiyi damada emanet etmişler. Damat işsizlik nedir biliyor mu, kira ödüyor mu? Damat ballarla kaymaklarla besleniyor.”

“33 milyar lira faizi kim ödedi? 82 milyon vatandaş. İktidar olduktan 2019'un Şubat sonuna kadar ödedikleri faiz 165 milyar dolar. Londra'daki bir grup tefeciye verdiler. Bunu vatandaşların görmesi lazım. Olay sıradan bir olay değildir. Dolar aldı başını gidiyor, beylerin keyfi yerinde.”

“Asgari ücretle nasıl geçinecekler. Ben bunları söyleyince 'Terörle işbirliği yapıyor' diyorlar. Terörle işbirliği yapanlar onlar, vatandaşlarla işbirliği yapan benim.”

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI

“Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Önder Çelik, Güray Öz, Emre İper hapiste. Cumhuriyet gazetesinde yazdılar. FETÖ ile suçlanıyorlar. Yıllar yılı FETÖ'yü eleştiriyorlar. Sarayın emrindeki köleler adalet dağıtamazlar. 5 yıldan fazla yargılananlar ise Yargıtay'da. Ortada bir hukuksuzluk var. Namuslu yargıçlar bunu düzeltecektir.”

“Osman Kavalı kaç gündür tek başına tutuluyor. Bu mudur adalet? Eren Erdem'in annesi perişan halde. Cumhuriyet davası Anayasa Mahkemesi önünde iki yıldır bekliyor; Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın dosyaları bekliyor. 'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe öğretmenin de dosyası bekliyor.

“Ekrem Bey'in getirdiği uyuşturucu ile mücadele komisyonuna AKP ret oyu veriyor. Git kullan kardeşim. Aklın alacağı şey değil. Nasıl muhalefet edeceklerini de bilmiyorlar. Vatandaşın hakkını korumak için muhalefet yapılır.”

SALDIRI VE LİNÇ GİRİŞİMİ

"(Çubuk'ta maruz kaldığı saldırı ve linç girişimine dair) Akkuzu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum. Benim gündeme getirmek istediğim provokasyon yapan ve kışkırtan insanlardır. O şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Cenaze gelmiş, sloganlar, hakaretler. Ya bırakın bari namaz kılınsın. İzin vermiyorlar. İçimden geçirdim, Bunlar gerçekten de Müslüman mı, bunlar gerçekten de şehit ailesine saygı gösteriyorlar mı? Şehitlerimizin yüzde 99'u fakir aile çocuklarıdır."

“Geldiğimiz nokta şudur. Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan haksızlığı ben eleştiriyorum. Şehit cenazesinde yapılan hakaret benim vicdanımı derinden yaralamıştır.”

"Çubuk'taki açık ve net söylüyorum linç girişimidir. Bunu yapmak istediler ve beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış.”

"Bir eve girdik. O ailenin yaptığı iyiliği de unutmayacağım. Hayatımda iki defa 'Akrep' diye tanımlanan zırhlı araca bindim; ilki PKK'nın yaptığı saldırıda, o vadide kurşun seslerinin yankılarını duydum, ikinci kez bindiğimde de saldırı vardı. Bu saldırıyı yapanların da PKK'dan farkları yok."

"Bana linç girişiminde sorulan o alçaklara sormak istiyorum. İnsan değil onlar. Ben sözleşmeli erlerin hakkını savunurken sen neredeydin?"

(HABER MERKEZİ)