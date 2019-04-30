30 Nisan 2019 13:55
Son Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2019 17:23

Venezuela'da darbe girişimi

ABD destekli Juan Guaido darbe çağrısı yaptı. Venezuela hükümeti ise küçük bir grubun darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Venezuela'da darbe girişimi

Fotoğraf: Daniel Blanco/AA

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    Venezuela’da kendini başkan ilan eden Juan Guaido yanında bir grup askerle birlikte başkent Caracas’taki bir havaalanı yakınında yaptığı açıklama ile “Özgürlük operasyonunun son etabını hayata geçirmek üzere” Venezuela halkını sokağa çağırdı. Venezuela hükümeti de muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

    Venezuela hükümeti adına yapılan açıklamalarda “Küçük bir grubun darbe girişimi”nin bastırılmaya çalışıldığı belirtilirken, Evrensel'e konuşan Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV) yetkilileri eylemi “Dış müdahale başlatmak için bir provokasyon” olarak nitelendirdi.  

    Guaido, yeni açıklamasında, halka ve silahlı kuvvetlere yaptığı çağrıyı yineledi.

    GUAIDO BİR GRUP ASKERLE BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTI

    ABD'nin desteklediği ve kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, bu sabah Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla sokağa çıkma çağrısı yaptı.

    Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı. 

    Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki sağcı siyasetçi Leopoldo Lopez’i yanına alan Guaido, askerleri sokağa çıkmaya çağırdı. Guaido, “Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

    Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda “Silahlı Kuvvetlerimizin ana askeri birlikleri ile özgürlük operasyonunun son aşamasını başlatıyorum” dedi. Ulusal silahlı kuvvetlerin anayasa ve halkın yanında yer alarak doğru kararı verdiğini iddia eden Guaido, Venezuela halkını askerlere destek olmak için sokağa çağırdı.

    "SOKAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Guaido, yeni açıklamasında, halka ve silahlı kuvvetlere yaptığı çağrıyı yineledi. halka ve silahlı kuvvetlere yaptıkları çağrının hala geçerli olduğunu söyleyen Guaido, "Venezuela tarihinde çok önemli bir anı yaşıyoruz ve gördüğünüz gibi süreç devam ediyor. Halk buraya gelmeye devam ediyor, anayasa yanlısı birlikler katılmaya devam edecek. Dünyayı burada olacaklara tanık olmaya davet ediyoruz. Anayasal çerçeve içinde kalacağız. Demokratik ve şiddete başvurmadan, şimdiye kadar olduğu gibi..." dedi.

    Maduro hükümetinin çekilmesi gerektiğini savunan Guaido, "Tüm halkın siyasi sürecin parçası olmasına izin verilmeli. Bu süreç birkaç saat için parlamentoya taşınmalı ki geçiş sürecinin sonraki aşamasını başlatabilelim. Öte yandan sokaklarda olmaya devam edeceğiz çünkü bu sürecin geleceğine halkın karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

    "DARBE GİRİŞİMİ BASTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

    Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, “sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini” askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı. Rodríguez, “Altamira’da konuşlanan küçük askeri bir grubun darbe girişimini önlemek adına çalışmalarımızın sürdüğünü Venezuela halkına duyuruyoruz" dedi.

    Fotoğraf: Daniel Blanco/AA

    KURUCU MECLİS BAŞKANI HALKI BAŞKANLIK SARAYINA ÇAĞIRDI

    Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da halkı, Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores’de toplanmaya çağırdı. Cabello, devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklama yaptı. Cabello açıklamasında, “Tüm Venezuela’da sakinlik hakimdir. Silahlı kuvvetlerin çoğunluğu anayasanın yanındadır. Carlota hava üssü tamamen kontrol altında bulunmaktadır. Devrimi, anayasayı savunmak zorundayız, ülkemizde barışı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

    Bunun üzerine Venezuelalılar Başkanlık Sarayı yakınında toplandı.

    SAVUNMA BAKANINDAN MADURO’YA DESTEK AÇIKLAMASI

    Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de hükümetin yanında olduğunu açıkladı. Darbe girişimi yapanlara “korkaklar, hainler” diye seslenen Padrino, “Anayasayı savunmaya devam edeceğiz” dedi. Padrino, “Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir” dedi.

    Padrino ayrıca, ülkedeki tüm askerlerin ‘normal olarak’ kışla ve askeri üslerde olduğunu ve olağandışı bir gelişme gözlemlenmediğini duyurdu.

    Guadio ve yanındakileri, kamuya açık bir alanda halkı galeyana getirmek için provokasyon yapmakla suçlayan Lopez, “Biz silahlı kuvvetler olarak ülkenin kuruluşundan bu yana Bolivarcı Cumhuriyetin ve anayasal düzenin yanında yer aldık. Hainler asla başarılı olamayacak.” değerlendirmesinde bulundu. 

    VENEZUELALI KOMÜNİSTLER: DIŞ GÜÇLERİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN BİR DENEME

    Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV) yetkilileri tarafından gazetemiz Evrensel’e yapılan değerlendirmede, “Juan Guaido ve Leopoldo Lopez ile bazı destekçileri Caracas’ın zengin bölgesinde bulunan La Carlota havaalanı yakınında konuşlanmış durumdalar. Bu iç ve dış güçleri harekete geçirmek ve provoke etmek için bir deneme. Şu ana kadar da başka bir gelişme yok. Bunu şiddet olayları ve emperyalist müdahale başlatmak için gerçekleştirilen başka bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” denildi.

    "NE ORDUNUN NE HALKIN DESTEĞİ VAR"

    “ABD emperyalizmi yanlısı sağcı unsurlar, Caracas’ta bir havaalanı çevresinde emperyalist müdahaleyi derinleştirmek ve şiddeti yaymak üzere harekete geçtiler. Bu yeni provokasyon ne askeri garnizonların ne de halk hareketinin desteğine sahip, sadece faşist Voluntad Popular (Halk İradesi) partisi ve yöneticileri bu maceraya atılmış durumdalar ve diğer kararsız kesimleri harekete geçirmeye çalışıyorlar” diyen PCMLV yetkilileri, eylemin net hedefinin ABD-AB emperyalist blokunun müdahalesinin haklı olacağı düşüncesini yaymak olduğuna dikkat çekerek, “ABD-AB emperyalistlerinin teşvikiyle harekete geçen ve saldırganlığını artıran bir kriminal abluka ile karşı karşıya olan Venezuela halkı, kendi kaderini tayin hakkını savunabilecek ve sorunlarını kendisi çözebilecek durumdadır” yorumunda bulundular.

    "VENEZUELA’NIN GELECEĞİ AÇISINDA KRİTİK SAATLER"

     “Venezuela’daki ve tüm Latin Amerika ve Karayipler’de hayata geçirilen ve Venezuela halkının karşısında, dünyanın gerçek devrimcilerinin desteğine ve dayanışmasına güvenerek direniş gösterdiği ve mücadele ettiği bu yüzsüz emperyalist müdahaleyi reddediyoruz” diyen PCMLV yetkilileri, önümüzdeki birkaç saatin Venezuela’nın geleceği açısından kritik olduğunu belirtirken medya manipülasyonları ve emperyalist iddialar karşısında “Proletarya enternasyonalizminin ve ezilen ve sömürülen çoğunluğun çıkarlarının referans alınması” çağrısında bulundular. 

    Fotoğraf: EPA / Rayner Pena | AA

    BAŞSAVCI: DARBEYE KALKIŞANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK

    Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

    Saab, "teleSUR" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız." dedi.

    Darbenin ABD destekli olduğunu belirten Saab, "Venezuela halkını, anayasa ve demokrasiye yapılan bu darbe girişimine karşı devrimleri korumaya çağırıyoruz. Venezuela halkı güçlü ve onurludur. Ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlar burada. Başından beri hedefleri bu. Biz cumhuriyeti ve barışı koruyacağız. Venezuela halkı birlik ve beraberlik içinde ülkesini savunacaktır." ifadelerini kullandı.

    Saab, "Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

    Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, 7 Mart'ta ülkenin doğusundaki Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan arıza ve ardından meydana gelen elektrik kesintisinde rolü olduğu şüphesiyle Guaido hakkında soruşturma başlatmıştı.

    PUTİN GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki durumla ilgili acil olarak Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıda Venezuela'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. (DIŞ HABERLER)

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    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

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