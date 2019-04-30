Ekrem İmamoğlu duyurdu: Muammer Karaca Tiyatrosu yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 yıldır çürümeye terk edilen Muammer Karaca Tiyatrosu’nun aslına uygun olarak yenileceğini duyurdu.

Muammer Karaca Tiyatrosu 7 yıl önce tespit yapılmaksızın “riskli yapı” ilan edilerek Dostlar Tiyatrosu’nun elinden alınmıştı. Her yıl en az bir kere “yıkılacak” haberlerinin çıktığı tiyatro salonu, deprem riski nedeniyle “tamamen boşaltılarak kapılarının mühürlendiği” söylenmişti.

Gazete Müstehak bugün sosyal medya hesabından Muammer Karaca Tiyatrosu’ndaki hareketliliğin görüntülerini “Muammer Karaca Tiyatrosu’nda neler oluyor? Camları sökülüyor, girişe dikenli telli kapılar yapılıyor! 7 yıldır AKP tarafından içinde eşyalarla birlikte çürümeye terk edilen Karaca Tiyatrosu ne olacak? Bu emirleri kim verdi 7 yıl sonra?” notuyla paylaştı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ya da çağrıda bulundu.

Muammer Karaca Tiyatrosu’nda neler oluyor?



Camları sökülüyor, girişe dikenli telli kapılar yapılıyor!



7 yıldır AKP tarafından içinde eşyalarla birlikte çürümeye terk edilen Karaca Tiyatrosu ne olacak?



Bu emirleri kim verdi 7 yıl sonra? pic.twitter.com/csTOGDqpuB — Müstehak (@GazeteMustehak) 29 Nisan 2019

Ekrem İmamoğlu da “Merhaba, Muammer Karaca Tiyatrosu İBB uhdesinde aslına uygun olarak yenilenecek, Beyoğlu’nun kültür ve sanat dolu günlerine geri dönmesi adına bu süreci yakından takip edeceğim” cevabını verdi.

Merhaba, Muammer Karaca Tiyatrosu İBB uhdesinde aslına uygun olarak yenilenecek, Beyoğlu’nun kültür ve sanat dolu günlerine geri dönmesi adına bu süreci yakından takip edeceğim. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 30 Nisan 2019

MUAMMER KARACA TİYATROSU’NUN BAŞINDAN GEÇENLER

Gazete Müstehak, 2017 yılında Muammer Karaca Tiyatrosunu fotoğrafladı.

Muammer Karaca’nın yerleşik ve düzenli bir tiyatro kurma ihtiyacıyla temellerini atmaya giriştiği Muammer Karaca Tiyatrosu, 1955 yılının mart ayında açıldı. Cumhuriyet devrinde artık devletten ve belediyeden ümidini kesmiş tiyatrocuların özel teşebbüsüyle hayata geçirdikleri önemli salonlardan birisi oldu. Aynı zamanda İstanbul’un ilk döner sahnesini de içinde barındırmasıyla meşhurdur. Gülriz Sururi, Adile Naşit, Ziya Keskiner, Selim Naşit Özcan, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Şükran Güngör, Kâmran Yüce, Lale Oraloğlu, Sadri Alışık, Cahit Irgat, Münir Özkul gibi birbirinden değerli isimlerin sahneye çıktığı, dönemin ve aslında günümüzün de en önemli sahnelerinden biri oldu Muammer Karaca Tiyatrosu. Genco Erkal’ın 1960 yılında profesyonel olarak ilk kez sahneye çıktığı salon, 1979 yılında yıkılma tehlikesiyle baş başa kaldı. Buranın yıkılmasına ve yerine Sular İdaresi Genel Müdürlüğü yapılmasına karar verildi. Ancak bu karar üzerine tiyatronun önünde toplanan içlerinde Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Toto Karaca, Gülriz Sururi, Engiz Cezzar, Savaş Dinçel, Ali Taygun’un da bulunduğu sanatçılar yıkıma karşı direndi. Direniş işe yaradı ve Karaca Tiyatrosu yıkılmaktan kurtuldu. Ancak bu da çok uzun sürmedi. Yaklaşık 10 sene kadar tiyatro olarak kullanılmaya devam edildi ve bu süre içinde bir yandan da Sular İdaresi’nin yemekhanesi olarak kullandı.

1990 yılına gelindiğindeyse Gülriz Sururi’nin çabalarıyla belediye tarafından onarıldı ve tekrar hayata döndürüldü. Birçok tiyatroya ve sanatçıya ev sahipliği yapmış olan Muammer Karaca Tiyatrosu, yine ödenek ve personel yetersizliği yüzünden verimli bir şekilde çalıştırılamadı ve giderek yıprandı.

DEPREM RİSKİ OLDUĞU SÖYLENDİ

Gazete Müstehak, 2017 yılında Muammer Karaca Tiyatrosunu fotoğrafladı.

1999 depreminde de hasar gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı’na, daha sonra 2005 yılında Beyoğlu Belediyesi’ne bağlandı. Ancak her iki belediye de gerekli ilgiyi göstermedi. Aylık 15 bin lira gideri olan tiyatro, verimli işletilemediğinden ve gerekli olan ödenek sağlanamadığından eski parlak günlerinden uzaklaştı. 2013’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mayıs ayında yapılan oturumunda, Beyoğlu’ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu’nun deprem riski nedeniyle yıkılması tartışıldı.

Muammer Karaca Tiyatrosu’nun 15 yıl süre ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na tahsis edilen kullanma hakkı, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırıldı. Sosyal kültürel tesis alanında bulunan tiyatronun turizm alanına dönüştürülmesi için yapılan görüşmelerde konuşmaların ardından oylama yapıldı ve plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. İBB AKP Grup Başkan Vekili Ergün Turan, binanın eski ve depreme dayanaklı olmadığını belirterek yıkılması gerektiğini savundu. Kararın iki ay içinde kurul onayına sunulacağını kaydeden Turan, “Binanın güvenli olmadığına dair raporlar var. Mevcut bina yerine aynı ölçekte yeni bir bina yapılacak. Bina kapsamına turizm fonksiyonu da eklendi. Otel olabilir, kültür tesisi olabilir. Tiyatro yer alabilir ama olmayabilir de. Tiyatronun eklenip eklenmeyeceği sonraki karar. Ama Muammer Karaca ismi aynı yerde olmasa da yaşatılmak zorunda” diye konmuştu. Kararın siyasi olduğunu öne süren CHP’li meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 yıllığına Beyoğlu Belediyesi’ne devredilen Muammer Karaca Tiyatrosu’nun “deprem riski” gerekçesiyle yeniden İBB’ye devrilmesini, “1950 yılında açılan Muammer Karaca Tiyatrosu’nun bulunduğu binanın, kültür ve sanat alanından çıkarılması gayreti” olduğunu ifada etmişti. Ancak CHP’nin itirazına rağmen karar, AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)