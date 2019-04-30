Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, serbest bırakıldı

Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, ifade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'nda gözaltına alındı. Ali Avcu, sağlık kontrollerinin ardından Kartal Adliyesi'ne götürüldü. Adliyedeki işlemlerin ardından Avcu’nun serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ali Avcu’nun serbest bırakıldığını duyuran gazetenin Yazı İşleri Müdürü Serdar Yüce, Avcu’nun yazdığı “Kırk Katır mı? Yoksa Kırk Satır mı? Bir dönemin Anatomisi” kitabı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirtti.

Yurt Yazı İşleri Müdürü Serdar Yüce, "Yurt Genel Yayın Yönetmeni, ağabeyim Ali Avcu, bugün gözaltına alındı. İfade diye çağırılıp gözaltına alınması Yurt'un bu karanlık günlerde ne kadar etkili bir yayın yaptığının göstergesi. Gözdağı girişimleri gayrimeşrudur, Ali Avcu'yu derhal serbest bırakın!" dedi. (HABER MERKEZİ)