Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, gözaltına alındı

Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, ifade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'nda gözaltına alındı. Son gelen bilgilere göre Ali Avcu, sağlık kontrollerinin ardından Kartal Adliyesi'ne götürüldü.

Yurt Yazı İşleri Müdürü Serdar Yüce, "Yurt Genel Yayın Yönetmeni, ağabeyim Ali Avcu, bugün gözaltına alındı. İfade diye çağırılıp gözaltına alınması Yurt'un bu karanlık günlerde ne kadar etkili bir yayın yaptığının göstergesi. Gözdağı girişimleri gayrimeşrudur, Ali Avcu'yu derhal serbest bırakın!" dedi. (HABER MERKEZİ)