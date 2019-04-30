"İstismara karşı hukuk tam işletilsin"

Güngören ve Merter'de bulunan kitle örgütü üyeleri çocukları, kadınları ve tüm canlıları hedef alan cinsel istismar ve şiddete karşı Zeytinburnu Metrobüs Köprüsünde basın açıklaması yaptı.

Karşı Kapı Derneği, TOZDER, Tozkoparan ve M. Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği, DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merter Şubesinin katıldığı açıklamada, istismara karşı mücadele yöntemlerinin tartışılması ve üzerinde ortaklaşılarak acil olarak uygulamaya geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Şiddeti şiddetle çözmenin mümkün olmadığı, çocuğa, kadına, tüm canlılara uygulanan şiddet ve istismarın önlenmesi için hukukun tam olarak işletilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir eğitim politikasına dönüştürülmesinin gerekliliği vurgulandı. Tüm bireylerin, ülkeyi yönetenlerin ve medyanın cinsiyetçi söylem, tutum ve davranışlardan arındırılması gerektiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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