Vedat YALVAÇ

İstanbul

DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların oluşturduğu Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak. “Zaman birlik ve mücadele günü” diyen Cam Keramik-İş Bilecik Temsilcisi Sezgin Eraslan ile Petrol-İş Durden Plastik İşyeri Baştemsilcisi Cemal Akbaş, tüm işçileri kıdem tazminatının gasbı başta olmak üzere zorunlu BES’e, düşük ücrete ve hayat pahalılığına karşı 1 Mayıs’a çağırdı.

Sorunların her geçen gün artığına dikkat çeken Cam Keramik-İş Bilecik Temsilcisi Sezgin Eraslan şöyle konuştu:

“Hayat her geçen gün pahalılaşıyor. Daha önce 200 liraya iki haftalık alışveriş yapabiliyorken şimdi bir haftalık alışveriş dahi yapamıyoruz. Ücretlerimiz düşük. Mesailerle kendimizi geçindirebiliyoruz ancak onlar da ücrete dahil edilerek verilmiyor, elden veriliyor. Kazanılmış haklarımız birer birer elimizden alındı. Şimdi sırada kıdem tazminatı var. Bu yüzden kıdem tazminatının gasbı başta olmak üzere, zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dayatmasına, düşük ücretlere, hayat pahalılığına karşı Bilecik’te yaşayan tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya, haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyorum.”

Bilecik Sendikalar Birliği olarak 1 Mayıs’ta saat 11.00’de Belediye Çay Bahçesinde toplanıp daha sonra miting için Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceklerini ifade eden Eraslan, “Cam Keramik-İş ve Petrol-İş olarak 1 Mayıs’ı Cumhuriyet meydanında kutlayacağız. Sendikalar Birliği’nin içinde Birleşik Metal-İş Sendikası da var ancak o Eskişehir’e çağrı yaptığı için yalnızca gitmeyenler ve gidemeyenler katılacak” diye konuştu.

“BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRSEK KAZANIRIZ”

Öncelikli taleplerinin kıdem tazminatının fona devredilmemesi olduğunu belirten Petrol-İş Durden Plastik İşyeri Baştemsilcisi Cemal Akbaş da, “Kıdem tazminatı işçi sınıfının kefen parası ve bizim kırmızı çizgimiz. Öte yandan biliyorsunuz 3 milyon emeklilikte yaşa takılan var. Bu insanların kazanılmış hakkının gasp edilmesine karşıyız. Vergi adaletinin sağlanmasını istiyoruz; yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Günümüz şartlarında işsizlik malum, had safhada. 35 yaş üzerindekiler işe alınmıyor. Dolayısıyla gündemlerimiz sıcak. Haklarımızın elimizden alınmaması ve taleplerimizin hayata geçmesi, işten çıkarmaların yasaklanması, taşeron çalışmanın tamamen kaldırılması, tüm fabrikalarda örgütlü çalışmanın sağlanması, herkesin emeğinin karşılığını alması için 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri alanlara çağırıyoruz” diye konuştu.

Sermayenin saldırılarına karşı birlik çağrısı yapan Akbaş şöyle devam etti:

“İşçiler ve emekçiler olarak birlikte hareket edebilirsek kazanırız. Zaman birlik ve mücadele zamanı. Bir olursak alanlarda sesimiz gür çıkar. Hükümet bizi kalabalık gördüğü zaman kıdem tazminatının gasbından vazgeçer. Bu ülkede çıkan tüm kanunlar sermayeyi korumak için. Biz de diyoruz ki, bu ülkenin üretenleri bizleriz ve bu ülkenin gerçek sahipleri de bizler olmalıyız. Bu taleplerimizi dile getirmek için 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri alanlara davet ediyoruz” diye konuştu.

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