EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız

Emek Partisi (EMEP) tarafından İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs ile ilgili yapılan açıklamada; “Sermayenin saldırılarına karşı; iş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız” denildi.

Ekonomik krizin faturasını işçi sınıfına ve emekçilere yıkmak için, daha önce açıklanan YEP (Yeni Ekonomik Programın) ardından Maliye Bakanı Albayrak’ın işçi sınıfının iş güvencesini kaldırma, kıdem tazminatını zorunlu BES ile entegre ederek gasbetmek üzere pek çok hak gaspını içeren yeni programı kamuoyuna reform adı altında açıkladığı belirtilen açıklamada; “Bu açıklama ve program tam bir soygun düzeninin hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Ekonomik ve siyasal krizin yarattığı işsizlik, yoksulluk, kazanılmış hakların gaspı, baskılar ve yasaklarla kuşatılan işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşama koşulları daha da ağırlaşacaktır. Esnek çalışma, kuralsız çalışma, işten atmalar, ücretsiz izinler yaygınlaşacaktır. İktidar açıkladığı programla bir kez daha işçi ve emekçilerin karşısında yer alacağını göstermiştir” denildi.

‘İŞÇİ SINIFI, SERMAYENİN SALDIRI PAKETİNİ DE PÜSKÜRTECEK’

1 Mayıs’ın baharın enerjisi, coşkusuyla geldiği ve grev yasaklarını yırtan işçi sınıfının, sermayenin saldırı paketini de püskürteceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Metal direnişinde olduğu gibi, yeri geldiğinde iktidar ve sermaye ile uzlaşmak isteyen sendikal bürokrasiye karşı mücadele etmekten geri durmayacaktır. Soma katillerini serbest bırakan sermaye yargısına ve düzenine asla boyun eğmeyecektir.”

‘TÜRKİYE İTTİFAKI’ HALKA KARŞI KURULMAK İSTENMEKTEDİR’

Siyasi iktidarın ırkçılığı, şovenizmi kışkırtarak savaş ve çatışmacı dış politikada ısrar ettiği, ayrıştırma ve kutuplaştırma politikasını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada “Ortaya attığı “Türkiye İttifakı” projesi ile politikalarına suç ortakları bulmaya ve muhalefeti suç ortağı yapmaya çalışmaktadır. Bu projede tek adam rejiminin dayanaklarını ilerletmek için baskı vardır, kazanılmış hakların gasbı vardır. “Türkiye İttifakı” adıyla ifade edilen birlik halka karşı, iktidarın politikalarına karşı mücadele edeceklere, demokrasi ve barış isteyenlere, Kürt sorununun demokratik halkçı çözümünü talep edenlere karşı kurulmaktadır” denildi.

‘İŞÇİLER, EMEKÇİLER VE HALK GÜÇLERİ KENDİ SEÇENEĞİNİ YARATABİLİR’

“Bugünün ihtiyacı sermaye sınıfının çıkarlarına uygun projeler değil, demokrasi ve özgürlük talepleriyle halkın birleşeceği ve siyasette söz sahibi olacağı gerçek bir demokratikleşme mücadelesinin örgütlenmesi ve platformunun ortaya konmasıdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halk güçleri, demokrasi güçleri sermayenin her renginden ortaya konan seçeneklere rıza göstermek zorunda değildir. İşçi sınıfı, demokrasi güçleri kendi seçeneğini yaratacak birikime ve potansiyele sahiptir. Yerel seçimlerde iktidarın tek adam rejimi uygulamalarına itiraz eden işçiler, emekçiler ve halk güçleri bugün kendi seçeneğini yaratabilir.”

‘ÜLKENİN HER YERİNDE 1 MAYIS ALANLARINDA OLACAĞIZ’

Kapitalist, emperyalist barbarlığın yarattığı işsizliğe, yoksulluğa, savaşlara karşı ayağa kalkan dünya işçi sınıfının bir parçası olarak ülkenin her yerinde 1 Mayıs alanlarında olunacağı belirtilen açıklamada “İktidarın ekonomik ve sosyal saldırılarına, hak gasplarına ve siyasi baskılarına karşı işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, üreteci köylüler, vergisini peşin vermek zorunda kalan esnaflar, EYT mağdurları kısaca çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesini, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesini isteyen herkes talepleriyle demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkarak, mücadele kararlılığıyla 81 ilde, ilçelerde, mahallelerde, işyerlerinde birlik, dayanışma ve mücadele şiarıyla alanlara çıkacak, 1 Mayısı görkemli kutlayacaklardır.

Emperyalist düzenin saldırgan ve savaşçı politikalarının yarattığı milyonlarca mülteci ile sınıf kardeşliği temelinde enternasyonal dayanışmayla 1 Mayıs alanlarında olunacaktır. İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs - Bijî Yek Gulan” denildi. (HABER MERKEZİ)

Kayserili işçiler: Kıdem tazminatımız için 1 Mayıs’ta alandayız

'Geleceğine sahip çıkmak için 1 Mayıs’a'

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli örgütleri: 1 Mayıs'ta İstanbul'dayız

Avcılar emek ve demokrasi güçlerinden ortak 1 Mayıs şenliği