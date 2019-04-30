30 Nisan 2019 11:33

İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak yollar açıklandı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs günü (yarın) saat 06.00'dan miting sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak yollar açıklandı

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Valiliği, 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. 

    Valilik tarafından yapılan açıklamada , "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; ilimizde düzenlenecek etkinliklerin bayram sevinç ve coşkusuyla gerçekleştirilmesini diliyoruz" denildi.

    İstanbul 1 Mayıs'ı yarın Bakırköy Pazar Alanında saat 12.00’de kutlanacak.

    Valilik açıklamasına göre; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

    BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR; 

    - İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    - Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    - İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    - Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar 

    - D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası 

    - Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar 

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ;

    - Yüce Tarla Caddesi 

    - İstanbul Caddesi 

    - Rauf Orbay Caddesi 

    BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR; 

    - Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı 

    - Beyoğlu-Mete Caddesi 

    - Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi 

    - Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi 

    - Şişli-Halaskargazi Caddesi 

    - Şişli-Cumhuriyet Caddesi 

    - Şişli -Ortaklar Caddesi 

    - Şişli- Aytekin Kotil Caddesi 

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 

    - Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

    - Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

    - Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

    - Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. 

    - Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek. 

    - Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

    - Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

    - Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek. 

    - Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek. 

    - Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek. 

    - Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek. 

    - Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

    - Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek. 

    -Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak. 

    -Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatılacak. (İstanbul/DHA)

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