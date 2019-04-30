30 Nisan 2019 11:13

Polisten darbedilen seyyar satıcıya: Belki sen yaptın!

Zabıtanın darbettiği Gezi Parkı’ndaki seyyar satıcı, şikayette bulunduğunda polisin kendisine “Belki de sen kendini darbetmişsindir” dediğini anlattı.

Polisten darbedilen seyyar satıcıya: Belki sen yaptın!

Salih Salman

    • Paylaş

    İstanbul Gezi Parkı’nda seyyar olarak çay ve kahve satan 60 yaşındaki Salih Salman, belediyeye ait beş zabıta ekibi tarafından darbedildi. Salman 15 yıldır bu işi yaptığını, geçinebilmek için başka çaresi olmadığını söylüyor. Çünkü Salman’ın 4 çocuğuna bakması ve evinin geçimini sağlaması gerekiyor. Darbedilen Salman, gururunun incindiğini ve gittiği karakolda da polislerin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadığını söylüyor.

    “BENİM EKMEK TEKNEM…”

    Gazeteduvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre Salman, bu işin ekmek teknesi olduğunu söylüyor. Lise mezunu olan Salman, “Ben vasıfsız bir elemanım. Eliminden başka bir iş gelmez” diyor. Yaşadığı darp olayını unutmayacağını belirten Salman şöyle konuşuyor: “Geçen günlerde 5 kişiden oluşan zabıta ekibi beni çevirdi. Malımı almak istediler. Ben de ‘malımı almayın ceza yazın. Benim ekmek teknem’ dedim. Bana ‘küfür etme’ dediler. Ama ağzımdan küfür çıkmadı tam tersi onlar küfür, hakaret ediyorlardı. Ben tezgahımı vermek istemeyince tekme tokat daldılar.”

    “BELKİ DE SEN KENDİNİ DARBETMİŞSİN”

    Salman, darbedildikten hemen sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmiş. Raporda Salman’ın sol alt ve üst bacağında şişlik, hassasiyet mevcut olduğu tespit edildi. Salman, darp raporunu aldıktan sonra şikayet için polis karakolunun yolunu tutmuş. Karakolda, kendisini çok ciddiye almadıklarını söyleyen Salman, polislerin ‘Belki de sen kendini darbetmişsin’ denildiğini belirtti ve ekledi: “Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan kendisini nasıl darbedebilir? Anladım ki suç duyurusundan da bir sonuç alamayacağım.”

    “AÇ MI KALALIM, HIRSIZLIK MI YAPALIM?” 

    Buradan kazandığı parayla 4 çocuğunu okuttuğunu söyleyen Salman şöyle devam ediyor: “İki çocuğum üniversite okuyor, biri lise son sınıf öğrencisi. Üniversiteyi bitiren de iş bulamadı. Evim kira, faturaları var. 60 yaşındayım, evime ekmek götüren vasıfsız bir insanım. İş bulamıyorum. Ne yapayım, aç mı kalalım, hırsızlık mı yapalım? Namusumla para kazanıyorum. Burada kime ne zararımız dokunuyor? Bu işi yapamazsam ne yapacağım? Elimde sadece bu iş var. Ekmeğimin peşindeyim. Elimden ekmeğimin alınmasına gönlüm razı değil.”

    Salman, son olarak yarın kutlanacak 1 Mayıs için de şu cümleyi kullanıyor: “Bizi sadece bir gün hatırlamasınlar…” (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul ve Ankara'daki ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    SONRAKİ HABER

    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ağır seçim yenilgisinin AKP’yi derinden sarsacağı bir dönem

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Zulme ve yoksulluğa karşı sözümüzü söylemek için

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Türkiye yol ağzında...

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Emeğe kontenjan konur mu?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak
    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak

    Emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları birçok ülkede geriliyor. İsveç’te 1 Mayıs, grev hakkı ve iş güvencesinin saldırı altında olduğu koşullarda kutl

    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a
    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a

    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı. Ankaralı işçi ve emekçiler Tandoğan Meydanı’ndaki kutlama için 2 koldan yürüyüş yapacak.

    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

    İzmir’de 1 Mayıs öncesinde iş yerlerinde yerel kutlamalar yapıldı. 

    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak
    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak

    Bilecik Sendikalar Birliği kıdem tazminatının gasbı zorunlu BES, düşük ücret ve hayat pahalılığına karşı 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak.

    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız
    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız

    EMEP'ten 1 Mayıs çağrısı: Sermayenin saldırılarına karşı; iş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız.

    İstanbul ve Ankara'daki ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    İstanbul ve Ankara'daki ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    Ankara 300 gr'lık ramazan pidesi  2 buçuk liradan, İstanbul'da da 350 gr'lık ramazan pidesi 3 liradan satılacak. 

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ davası | Aileler: Başkasının başına aynısı gelmesin diye...
    Aladağ davası | Aileler: Başkasının başına aynısı gelmesin diye...

    12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt yangınıyla ilgili görülen duruşma öncesinde aileler açıklama yaptı: Suçlular cezasını çekmeli.

    Merkez Bankasının enflasyon tahmini değişmedi; dolar 6 TL’yi zorladı
    Merkez Bankasının enflasyon tahmini değişmedi; dolar 6 TL’yi zorladı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini açıkladı. Açıklama sonrası dolar/TL 5,98’e yükseldi.

    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    İspanya’da sağın yükselişi sol seçmeni sandığa yöneltti
    İspanya’da sağın yükselişi sol seçmeni sandığa yöneltti

    İspanyol eğitimci ve sendikacı Jesus de la Roza, İspanya’da pazar günü gerçekleşen erken genel seçimleri ve sonuçlarını Evrensel için yorumladı.

    Tunus'ta işçiler iş cinayetini protesto etmek için greve gitti
    Tunus'ta işçiler iş cinayetini protesto etmek için greve gitti

    Tunus'un Sidi Buzeyd kentinde 12 tarım işçisinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası sonrası işçiler greve giderek iş cinayetini protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    İthalat ve ihracat Mart'ta düştü
    İthalat ve ihracat Mart'ta düştü

    Mart ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat yüzde 0,4; ithalat yüzde 17,8 azaldı.

    Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı
    Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı

    Sudan’da darbe yönetimi ile muhalefet arasındaki yeni hükümet müzakereleri sırasında başkanlık konseyi konusunda anlaşma sağlanamadı.

    545 bin esnaf battı
    545 bin esnaf battı

    Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle 5 yılı aşkın sürede yarım milyonun üstünde esnaf iflas bayrağını çekti. 

    GÜNCELLENDİ
    Halk müziği sanatçısı Dilber Ay yaşamını yitirdi
    Halk müziği sanatçısı Dilber Ay yaşamını yitirdi

    Halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Gel 1 Mayıs’a gidelim bugün bizim günümüz...
    Gel 1 Mayıs’a gidelim bugün bizim günümüz...

    'Zaten yılın 364 günü patronlar için çalışıyoruz, yapıyoruz ve yaşıyoruz. İşte 1 Mayıs, bu zincirin kopan halkasıdır.'

    'Geleceğine sahip çıkmak için 1 Mayıs’a'
    'Geleceğine sahip çıkmak için 1 Mayıs’a'

    İşçi ve emekçilerin yanı sıra öğrenciler de güvenli bir gelecek talebiyle 1 Mayıs'ta alanlarda olacak.

    İzmir’de 33 kurumdan çağrı: Yaşam hakkını savunuyoruz
    İzmir’de 33 kurumdan çağrı: Yaşam hakkını savunuyoruz

    İzmir’de açlık grevlerine dikkat çeken 33 kurum, “Yaşamı savunuyoruz. Hukuk işletilsin, kimse ölmesin” çağrısı yaptı.

    Van Valiliğinden 1 Mayıs yasağı
    Van Valiliğinden 1 Mayıs yasağı

    Van Valiliği, kentteki yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem etkinliklere 10 gün süreyle yasak getirdi.

    Elazığ’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı
    Elazığ’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı

    Elazığ'da sendika ve siyasi parti yöneticileri 1 Mayıs hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı
    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı

    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ Mezunları Derneği, Medya Topluluğunun hazırladığı video ile tüm öğrencileri 1 Mayıs'a davet etti.

    Bu hafta 4 gazeteci ve 1 yönetmen hakim karşısına çıkıyor
    Bu hafta 4 gazeteci ve 1 yönetmen hakim karşısına çıkıyor

    Bu hafta gazeteciler Adil Demirci, Alican Uludağ, Ertuğrul Mavioğlu ve Kemal Demir ile yönetmen Çayan Demirel hakim karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü

    Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralan Futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti.

    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu
    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu

    Rektörlük tarafından engellenmek istenen 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, öğrencilerin tepkisi, kararlı duruşu ve mücadelesiyle gerçekleşti.

    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış
    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış

    2016’dan 31 Mart’a kadar kayyumla yönetilen borç içindeki Yenişehir Belediyesinin yeni Başkanı Belgin Diken, paranın halk için harcanmadığını söyledi.