Tunus'ta işçiler iş cinayetini protesto etmek için greve gitti

Tunus'un Sidi Buzeyd kentinde cumartesi günü yaşanan ve 12 tarım işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan iş cinayeti kentte protesto edildi. İş cinayetine tepki gösteren işçiler kent genelinde 1 günlük grev ilan ederken düzenlenen eylemlerde hükümete tepki gösterildi.

Grev, İşçi Sendikası Bölgesel İşçi Birliğinin çağrısı üzerine gerçekleştirilirken gün içerisinde kent genelinde eylemler de düzenlendi.

Sidi Buzeyd'in çeşitli bölgelerinden binlerce kişinin katıldığı eylemde, hükümetin tarım iş koluna dair önlem almamasına tepki gösterildi.

Fotoğraf: AA

Sebala bölgesinde de Tunuslu işçiler yürüyüş düzenledi. Buradaki eylemde konuşan Bölgesel İşçi Birliği Genel Sekreteri Lezher Kamudi, Tunuslu Muhammed Buazizi'nin 2010 yılı sonlarında bir pazar yerinde kendini yakmasıyla patlak veren halk hareketini hatırlatarak, “Mevcut hükümeti iktidara Sidi Buzeydlilerin taşıdığını” söyledi.

Tunus'un kırsal kesimlerinde, tarım işçilerinin ulaşımı ve taşınması, güvenlik özelliklerinden yoksun kamyonetlerle sağlanıyor. Bu da genellikle ölümcül kazalarla sonuçlanıyor. Son olarak geçen cumartesi başkentin batısında bulunan Sidi Buzeyd vilayetinde 30 tarım işçisini taşıyan bir kamyonet yük taşıyan başka bir kamyonetle çarpışmış, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 21 işçi yaralanmıştı. (Sidi Buzeyd/AA)

Fotoğraf: AA