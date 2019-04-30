İthalat ve ihracat Mart'ta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı verilerinden de yararlanılan verilere göre ihracat yüzde 0,4; ithalat yüzde 17,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ DIŞ TİCARET AÇIĞINI DÜŞÜRDÜ

Geçtiğimiz yıldan bu yana yükseliş gösteren döviz kurundaki artış nedeniyle ithalatın ihracattan fazla artması nedeniyle Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında yüzde 72,6 iken, 2019 Mart ayında yüzde 87,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,4, ithalat yüzde 2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 15 azaldı.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD izledi.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise 3,9. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,5. Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)