Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir adreste patlayıcı bulundu

Yeni Zelanda’da bir adreste şüpheli patlayıcı cihaz ve cephane bulan Christchurch polisi, 33 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

Yeni Zelanda devlet televizyon kanalı TVNZ’de yer alan haberde, Christchurch polisinin, ihbar üzerine Phillipstown bölgesindeki bir adrese gittiği ve burada şüpheli patlayıcı cihaz ve cephanenin bulunmasının ardından polisin, 33 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, polise ifade vermekte olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, bomba imha ekibinin (EOD) patlayıcı cihazı etkisiz hale getirdiği ve önlem olarak Newcastle, Glasgow ve Harrow caddelerindeki evlerin de tahliye edildiğini açıkladı.

Gözaltına alınan kişinin Christchurch saldırıları ile bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.

Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. (DHA)

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