Aladağ davası | Aileler: Başkasının başına aynısı gelmesin diye...

Volkan Pekal

Adana

Adana’nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 11’i kız çocuğu toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği Süleymancılar Cemaati’ne ait yurt yangını davasının 9’uncu duruşması öncesi basın açıklaması yapıldı. Açıklamada konuşan yangında hayatını kaybeden Cennet Karataş'ın babası Mehmet Karataş, başkalarının başına da gelmesin diye suçluların cezalarını çekmesini istedi.

Aralarında Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği yöneticileri ile kamu görevlilerinin olduğu 18 kişi, “Birden fazla kişiyi taksirle öldürme ve yaralanmalarına sebep olma” suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Davada 7'inci duruşmadan itibaren tutuklu sanık bulunmuyor. Müşteki avukatları beyanlarında sanıkların "Olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmaları yönünde beyanlarını sunacak.

"EĞİTİM KURUMLARININ CEMAATLERE TESLİM EDİLMESİNE İSYAN EDİYORUZ"

Duruşma öncesi Sosyal Haklar Derneği ve aileler basın açıklaması yaparak adalet istediklerini söyledi. Dernek avukatlarından Can Atalay, her açıdan korunan Süleymancılar cemaatine ve siyasilere rağmen ailelerin çocuklarının hesabını sormaya devam ettiğini belirterek "Böyle bir davada sanıkların 1 yıl bile tutuklu kalmamasına isyan ediyoruz. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere çocukları oraya gönderen kamu görevlilerinin 1 gün bile tutuklu kalmamasına feryat ediyoruz. Yurtların, eğitim kurumlarının cemaatlere teslim edilmesine feryat ediyoruz. Çocukların cemaat yurduna mecbur bırakılması ile ölümler oldu. Adalet istiyoruz" dedi.

Aileler adına konuşan Mehmet Karataş, Konya’da gerçekleşen yurt yangınından bahsederek "Konya’da oldu kimse aldırmadı bizim başımıza geldi. Yarın başka birinin başına gelebilir. Kimsenin başına gelmesin, herkes cezasını çeksin" dedi.

"İKİ BUÇUK YILDIR YANIYORUZ"

Çocuklarının hakkını sonuna kadar aradıklarını ifade eden Karataş, "Biz iki buçuk yıldır yanıyoruz. İki buçuk yıl bizim için çok uzun sürdü. Biz adalet istiyoruz" dedi. Aladağ’da 6 tane Süleymancı yurdu varken 1 tane devlet yurdu olmadığını ifade eden Karataş, çocuklarının göz göre göre ölüme gönderildiğini söyledi.

Dönemin ilçe milli eğitim müdürünün görevine devam ettiğini ifade eden Karataş, İl Milli Eğitim Müdürünün de müsteşar yapıldığını belirterek "sorumluları ödüllendiriyorlar" dedi.