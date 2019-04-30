Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile geçiş süreci yönetimdeki temsil oranları konusunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, geçiş sürecini yönetecek başkanlık konseyinin 7'si asker, 3'ü sivil 10 üyeden oluşmasını önerdiklerini, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin ise 8'i sivil, 7'si asker 15 üyeden oluşmasını teklif ettiğini söyledi.

İbrahim, tarafların, diğer tarafın görüşlerinin incelenmesi, üzerinde çalışılması ve konuya ilişkin rapor hazırlanması konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin toplantıda, yağmalama, hırsızlık gibi olaylar konusunda muhalif güçleri uyardığını söyleyen İbrahim, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin de bu tür uygulamaları tamamen reddettiğini, bunların kendilerini temsil etmediğini ifade ettiğini aktardı.

YOL VE KÖPRÜLERİN TRAFİĞE AÇILMASI

İbrahim, demir ve kara yolları ile köprülerin en kısa zamanda trafiğe açılması konusunda da muhaliflerle anlaşma sağlandığını iddia etti. Ancak Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada Askeri Konseyin açıklamasının doğru olmadığı ifade edilerek, eylemler nedeniyle kapatılan yol ve köprülerin açılması konusunda askerle anlaşılamadığı belirtildi.

ANLAŞMAZLIK SONRASI ASKERDEN TEHDİT

Daha sonra ikinci bir açıklama yapan Askeri Konsey ise üslubunu sertleştirerek hırsızlık, darp, yolların kapatılması gibi halkın hayatını, kamu güvenliğini ve istikrarı tehdit eden gelişmelerin yaşandığı ileri sürülerek, kamu güvenliğini tehdit eden olaylara müdahalede tereddüt gösterilmeyeceği tehdidi yer aldı.

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ASKERİ KONSEYİN OTURMA EYLEMİNE MÜDAHALE GİRİŞİMİ

SPA'nın ikinci açıklamasında ise Askeri Geçiş Konseyi'nin, ordu karargahı önündeki oturma eylemini dağıtma girişiminde bulunduğu belirtildi ancak bu girişimle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, halka, sokağa çıkma ve ordu karargahına doğru yürüyüş düzenleme çağrısı yapıldı.

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması konusunda müzakerelere başlama kararı almıştı. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, sivillerin ağırlıklı olduğu bir başkanlık konseyi kurulmasını istiyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el Beşir dönemi sona ermişti. (Hartum/AA)

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