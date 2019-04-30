Kılıçdaroğlu'ya saldırının yeni görüntüleri: Vuralım, öldürelim
Kemal Kılıçdaroğlu’ya yönelik saldırı ve linç girişiminin yeni görüntülerinde saldırganların "Vuralım, öldürelim" diye bağırdığı görülüyor.
Fotoğraf: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’taki asker cenazesinde uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
CHP tarafından savcılığa sunulan 6 dakika 28 saniyeden oluşan görüntülerde saldırganlardan birinin “Vuralım, öldürelim” dediği görülüyor.
Görüntüler, Kılıçdaroğlu’nun cenazeye gelişinden başlıyor. Kılıçdaroğlu, ailenin ve orada bulunanların elini sıkarak taziyede bulunuyor.
AKP GENEL SEKRETERİ KILIÇDAROĞLU’NUN ELİNİ SIKMIYOR
Kılıçdaroğlu’nun hemen solunda bulunan AKP Genel Sekreteri Fatip Şahin’in ise Kılıçdaroğlu’nun tokalaşmak için uzattığı elini sıkmıyor.
DEMİR ÇUBUK, TAŞ...
Görüntülerde saldırganların kol kola girerek Kılıçdaroğlu'nun ilerlemesini durdurmaya çalıştığı, Kılıçdaroğlu ve yanındaki CHP'lilere taş, sopa ve demir çubuklarla saldırdığı görülüyor.
Ortaya çıkan yeni görüntülerde bazı saldırganların, "Vuralım, öldürelim" diye bağırması da dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)
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