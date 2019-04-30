30 Nisan 2019 08:10

545 bin esnaf battı

Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle 5 yılı aşkın sürede yarım milyonun üstünde esnaf iflas bayrağını çekti. 

545 bin esnaf battı

Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

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    Kriz küçük işletmeleri daha derinden sarsıyor. Artan maliyetler, borçları döndürememe, kurun yükselmesi gibi nedenler esnafta seri iflaslara neden oldu.

    Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre; 5 yılı aşkın sürede Türkiye’de 545 bin 351 esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı. Kurulan esnaf sayısı da hızla düşüyor. Bu yılın ilk üç ayında 29 bin 214 esnaf kepenk indirirken kurulan işyeri sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin 774 adetlik azalışla 70 bin 888’de kaldı.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 2015’te 97 bin 715 esnaf iflas ederken geçen yıl bu sayı 106 bin 167’e fırladı. Geçen yıl sonunda 1 milyon 772 bin olan esnaf sayısı ise bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 753 bine düştü.

    KOBİ’LER TAKİPTE

    Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ise borç miktarı artıyor. Gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme borcunu döndüremediği için batıyor. Batık KOBİ kredisi miktarı son bir yılda yüzde 85 artışla 47 milyar 265 milyon TL’ye çıktı. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 47 bin 592 artışla 361 bin 707 kişiye fırladı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Şubat 2018’de KOBİ’lerin kullandığı kredi, yaklaşık 521 milyar TL civarındayken bu yılın aynı döneminde KOBİ müşteri sayısı 92 bin 761 kişi azaldı. Ancak kredi rakamı 617 milyar TL’ye çıktı. Borç batağındaki KOBİ müşteri sayısı bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 361 bin 707’ye yükseldi. (HABER MERKEZİ)

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