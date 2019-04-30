30 Nisan 2019 01:40
Hawaii’de tur şirketine ait helikopter düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi
Hawaii'de bir tur helikopteri karayoluna düştü, içinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
ABD'nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde, içinde 3 kişinin bulunduğu bir tur helikopteri karayoluna düştü. Helikopterdekiler hayatını kaybetti.
Robinson R44 II tipi helikopter, yerel saatle 09.15 civarı Hawaii eyaletine bağlı Kailua bölgesinde bir karayoluna düştü. Olayı görenler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Honolulu İtfaiye Dairesi yetkilileri, helikopterdeki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Helikopterin tur hizmeti veren bir işletmeye ait olduğu ve düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi. (DHA)
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