30 Nisan 2019 01:28

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn bugün Türkiye'ye gelecek.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'ya geliyor

Fotoğraf: Hudson Institute

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    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn'ün bugün Türkiye'ye geleceği açıklandı.

    Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün başlayacak görüşmelerin 2 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

    Anadolu Ajansının aktardığına göre Jeffrey'nin, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türkiyeli yetkililerle Suriye meselesini görüşeceği belirtilen açıklamada, "ABD ordusu Suriye'deki varlığını azalttırken Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki meşru güvenlik kaygıları ele alınacak" ifadelerine de yer verildi.

    Görüşmede Suriye'nin kuzeyinde istikrar ve güvenliğin sağlanması çağrısının yapılacağı ve IŞİD'in  kalıcı mağlubiyetinin sağlanması gibi konuların da ele alınacağı kaydedildi.

    James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretinden sonra İsviçre'nin Cenevre şehrine geçerek Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin özel elçileri ile beraber bazı Suriyeli gruplarla görüşmeler yapacağı belirtildi.

    Açıklamada, "Heyetler devam eden Suriyedeki en son gelişmeleri tartışacak, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki şiddetin artması ve ülke genelinde engellenmemiş insani yardım ihtiyacı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 kararı uyarınca Cenevre merkezli bir siyasi süreci teşvik etme konusundaki BM çabalarına daha fazla destek isteyecekler" değerlendirilmesinde bulunuldu. (DIŞ HABERLER)

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