Tuzla'daki tersane yangını söndürüldü

İstanbul Tuzla'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.

Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan Seden Tersanesi'nde inşa halinde olan gemide başlayan yangına Tuzla, Tuzla Sahil, Orhanlı, Kartal, Pendik, Yakacık, Kadıköy itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tersanede yapımı devam eden 200 metre uzunuluğundaki bir geminin alt kısmında çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangın maddi hasara neden oldu. (İstanbul/AA)