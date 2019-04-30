İzmir’de 33 kurumdan çağrı: Yaşam hakkını savunuyoruz
İzmir’de açlık grevlerine dikkat çeken 33 kurum, “Yaşamı savunuyoruz. Hukuk işletilsin, kimse ölmesin” çağrısı yaptı.
Fotoğraf: Evrensel
İzmir’de insan hakları savunucuları, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin içinde bulunduğu 33 kurum, “Yaşamı savunuyoruz. Hukuk işletilsin, kimse ölmesin” diyerek açlık grevlerine dikkat çekti. Konuya ilişkin kurum temsilcilerinin katılımıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesinde basın toplantısı gerçekleştirdi.
Kurumlar adına ortak acıkmayı okuyan İHD Şube Başkanı Avukat Zafer İncin, Leyla Güven’in 174, cezaevindeki ilk grubun 136 gündür açlık grevinde olduğunu ayrıca 7 tutuklunun da taleplerinin kabul edilmesi için yaşamlarına son verdiğini hatırlattı. İncin, “Bir mevsimi geride bırakan açlık grevleri büyüklüğü ve sonuçları açısından toplum olarak altından kalkamayacağımız bir insani kriz aşamasına varmıştır. Bir hak talebi ya da bir durumu protesto için başlatılan açlık grevlerinin ölümlerle sonuçlanması vicdan sahibi herkes için bir acı kaynağıdır” dedi.
Yasaların eşit uygulanmasını sağlamak ve cezaevlerinde tutulmakta olan mahpusların yaşam hakkını korumak görevinin devlete ait olduğunu dile getiren İnci, “Hukuki bir talep ile başlanılmış olan açlık grevlerinin çözüme kavuşturulması iktidar açısından hiç de zor değildir. Bunun için yeni bir yasal düzenlemeye dahi ihtiyaç yoktur. Anayasa ve yasaların eşit uygulanması tek başına yeterlidir. Bununla birlikte, hiçbir şeyin yaşamdan daha kutsal olmadığını düşünen bizler, açlık grevlerinin olası ölüm ve geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanmadan önce sona erdirilmesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar; Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için devlete acil çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
İMZACI KURUMLAR
Çağrıyı imzalayan kurumlar şöyle:
- İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi
- Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği
- Özgürlük İçin Hukukçular Derneği
- Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi
- Halkların Köprüsü Derneği
- İnsan Hakları Gündemi Derneği
- Narlıdere Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği
- İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği
- Demokratik Alevi Derneği İzmir Şubesi
- İMECEDER
- EGE TUHAYDER
- Ege 78’liler Dayanışma ve Demokrasi Derneği
- 15’liler Birlik Dayanışma Bilim ve Kültür Derneği
- Eğitim- Sen 1 No'lu Şube
- Eğitim Sen 6 No'lu Şube
- Halkevleri
- Emek Partisi
- Türkiye İşçi Partisi
- Halkların Demokratik Kongresi
- Halkların Demokratik Partisi
- Demokratik Bölgeler Partisi
- Yeşil Sol Parti
- Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
- Ezilenlerin Sosyalist Partisi
- Devrimci Parti
- Sosyalist Kadın Meclisleri
- Sosyalist Meclisler Federasyonu
- KÖZ
- Kaldıraç
- Partizan
- Alınteri
- Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi
- Barış Anneleri
(İzmir/EVRENSEL)
205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı
Van’da 24 kurumdan açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına çağrı