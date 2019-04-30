İzmir’de 33 kurumdan çağrı: Yaşam hakkını savunuyoruz

İzmir’de insan hakları savunucuları, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin içinde bulunduğu 33 kurum, “Yaşamı savunuyoruz. Hukuk işletilsin, kimse ölmesin” diyerek açlık grevlerine dikkat çekti. Konuya ilişkin kurum temsilcilerinin katılımıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kurumlar adına ortak acıkmayı okuyan İHD Şube Başkanı Avukat Zafer İncin, Leyla Güven’in 174, cezaevindeki ilk grubun 136 gündür açlık grevinde olduğunu ayrıca 7 tutuklunun da taleplerinin kabul edilmesi için yaşamlarına son verdiğini hatırlattı. İncin, “Bir mevsimi geride bırakan açlık grevleri büyüklüğü ve sonuçları açısından toplum olarak altından kalkamayacağımız bir insani kriz aşamasına varmıştır. Bir hak talebi ya da bir durumu protesto için başlatılan açlık grevlerinin ölümlerle sonuçlanması vicdan sahibi herkes için bir acı kaynağıdır” dedi.

Yasaların eşit uygulanmasını sağlamak ve cezaevlerinde tutulmakta olan mahpusların yaşam hakkını korumak görevinin devlete ait olduğunu dile getiren İnci, “Hukuki bir talep ile başlanılmış olan açlık grevlerinin çözüme kavuşturulması iktidar açısından hiç de zor değildir. Bunun için yeni bir yasal düzenlemeye dahi ihtiyaç yoktur. Anayasa ve yasaların eşit uygulanması tek başına yeterlidir. Bununla birlikte, hiçbir şeyin yaşamdan daha kutsal olmadığını düşünen bizler, açlık grevlerinin olası ölüm ve geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanmadan önce sona erdirilmesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar; Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için devlete acil çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

İMZACI KURUMLAR

Çağrıyı imzalayan kurumlar şöyle:

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi

Halkların Köprüsü Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Narlıdere Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği

İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği

Demokratik Alevi Derneği İzmir Şubesi

İMECEDER

EGE TUHAYDER

Ege 78’liler Dayanışma ve Demokrasi Derneği

15’liler Birlik Dayanışma Bilim ve Kültür Derneği

Eğitim- Sen 1 No'lu Şube

Eğitim Sen 6 No'lu Şube

Halkevleri

Emek Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Halkların Demokratik Kongresi

Halkların Demokratik Partisi

Demokratik Bölgeler Partisi

Yeşil Sol Parti

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

Devrimci Parti

Sosyalist Kadın Meclisleri

Sosyalist Meclisler Federasyonu

KÖZ

Kaldıraç

Partizan

Alınteri

Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi

Barış Anneleri

(İzmir/EVRENSEL)

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