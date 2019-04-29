Halk müziği sanatçısı Dilber Ay yaşamını yitirdi

Halk müziği sanatçısı, söz yazarı, oyuncu ve sunucu Dilber Ay, 63 yaşında kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Düzce’nin Ağa Mahallesi’nde oturan Dilber Ay, geçtiğimiz gün akrabalarını ziyaret için Ankara’ya gitti. Ayaklarında aniden gelişen şişlikler nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acil Servis Sorumlusu Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dilber Ay’ın Düzce’de toprağa verileceği öğrenildi.

DİLBER AY KİMDİR?

1 Ocak 1956'da Maraş'ın Pazarcık ilçesinde doğan Dilber Ay, burada ilkokul 3. sınıfa kadar eğitim gördü. Ailesiyle birlikte Maraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce'ye göç etti. Düzce'de okula devam edemeyen Dilber Ay, 13 yaşında yaşlı bir adamla evlendirildi. Bu evlilikten 2 çocuğu oldu.

1969’da Düzce'ye gelen TRT Radyosu’nun düzenlediği güzel ses yarışmasında "Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim" türküsünü seslendirerek birinci oldu.

Evlendirildiği kişiden ayrılan Dilber Ay, radyoda tanındıktan sonra 24 albüm çıkardı. 1998 yılında Almanya'da İbrahim Karakaç ile evlendi.

Almanya'da iki kere hapis yatan Dilber Ay, Flash TV'de "Kadere Mahkumlar" adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü. Ayrıca "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)