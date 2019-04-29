Karaca: TFF-Ziraat Bankası protokolü Seçim vaadi olarak kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ziraat Bankası arasında Süper Lig takımlarının borçlarının yapılandırılmasına ilişkin protokolü TBMM gündemine taşıdı. Protokolün bir seçim vaadi olarak kaldığını belirten CHP Milletvekili Biçer Karaca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

"ZİRAAT BANKASININ TARİHİ ÖNEMİNE SAYGISIZLIK"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, aralık ayında ‘asrın futbol adımı’ olarak tanıtılan söz konusu protokolü eleştirerek “Çiftçiye ve üreticiye destek için kurulan Ziraat Bankası’nın tarlalarına haciz gelen ürünlerini satamayan çiftçileri görmezden gelip futbol kulüplerinin borçlarına kolaylık sağlaması Ziraat Bankasının tarihi önemini yerle bir etmiştir” dedi.

TFF’nin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi “Türk futbolunu kurtaracak proje” diye duyurduğu projenin zaten uygulanmasının mümkün olmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca “Türk bankacılık kurallarına aykırı bir düzenleme söz konusuydu. Yerel seçimler öncesinde açıklanan projenin ‘seçim vaadi’ olduğu belliydi” dedi.

"DERTLERİ SADECE SEÇİM"

Gerçekleşmesi mümkün olmamasına rağmen açıklandığını söylediği projeyi TBMM gündemine taşımasını ise şöyle açıkladı:

“Söyledikleri yalanların, seçim vaadi olarak kalan projelerin halkımız tarafından bilinmesi gerekiyor. Kalıcı hiçbir çözüm üretmeyen AKP’nin derdinin seçim olduğunu TFF olayı ile bir kez daha gördük. Bu yüzden de asrın projesi olarak tanıttıkları projeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanının yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundum. Bu projeye başvuran futbol kulübü oldu mu? Borç yapılandırılmasına gidildi mi? Kamuoyu bu soruların cevabını bilmeli.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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