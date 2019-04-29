Kübalı doktor: İlaca, bir şişe suya ödediğimize denk para ödüyoruz

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi mart ayından bu yana Küba Onkoloji Enstitüsü ile kanser araştırmaları konusunda bir iş birliği yaptı. Anlaşmaya göre, Küba Onkoloji Enstitüsüne bağlı Kübalı doktorlar, Okan Hastanesinde onkoloji konseyinde görev alarak tıbbi değerlendirme sürecine dahil oldu. Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti ve Kübalı doktorlar dün basın karşısına çıkarak hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. İstanbul Hilton Otel’deki toplantıya Kübalı ve İstanbul Okan Üniversitesinden onkologlar katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti, "Küba’daki ilaç fiyatları diğer ülkelerle karşılaştırılamaz. Çünkü Küba hükümeti bu ürünleri destekliyor. Bir şişe suya ödediğimiz para ile ilaca ödediğimiz para aynı" dedi.

"BÜYÜK BİR ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Küba’da çok önemli biyoteknik endüstriye sahip olduklarını belirten Anasagasti, klinik araştırmaların uzun sürdüğünü söyleyerek şöyle devam etti:

“Tüm klinik araştırma çalışmaları büyük bir zamana ihtiyaç duyar ve büyük bir efor gerektirir. Bütün bunların sonucunda insanlara faydalı olan yeni ürünü bulmak ve kullanıma sunmak... Bu da bizler için çalışmanın noktasını oluşturuyor. Birden fazla kanser türünde nasıl etki ediyor diyerek, tekrar tekrar çalışıyoruz. Değişik tedavi yöntemleri uygulanan hastalarda da kullanmamız gerekiyor. Bunlar için yetkin insan gücü ve teknoloji gerektiği gibi bu çalışmaların karşılığında yeni bir şey de bulmak gerekiyor.”

"SUYA ÖDEDİĞİMİZ PARA İLE İLACA ÖDEDİĞİMİZ PARA AYNI"

Türkiye’deki ilaç fiyatlarına ilişkin soruya Profesör Lorenzo şu yanıtı verdi:

“Ben doktorum fiyatlar hakkında konuşmam. Fakat bir ürünün geliştirilmesi pahalı bir süreçtir. En önemlisi böyle bir endüstrinin varlığı. Dünyada iki ülkede biyoteknoloji var. Birisi Küba. Şu anda Küba ile Amerika arasında biyoteknolojik çalışma grubu var. Küba’daki fiyat diğer ülkelerle karşılaştırılamaz çünkü Küba hükümeti bu ürünleri destekliyor. Bir şişe suya ödediğimiz para ile ilaca ödediğimiz para aynı. Yeni ürünler geldikçe de ticari stratejiler gelişiyor fakat bu benim alanım değil. Türkiye’de yeni ürünleri nasıl kullanacağımızı hep birlikte göreceğiz.”

KANSER İLAÇLARININ ÜCRETİNİ SGK KARŞILAYACAK MI?

Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Alper Tunca Demirarslan, "Kanser ilaçlarının ücretini SGK karşılayacak mı?" sorusunu, "Türkiye Eczacılar Birliği ile de bu konuyu masaya yatırdık" şeklinde yanıtladı. Demirarslan, “Türkiye’de bir ilaç hastaya gerekliyse bunun ülkeye getirilmesi sağlanmalı. Bu ilaçlar çok defa yazıldıysa Sağlık Bakanlığı listelerine giriyor. Bu ilaçlar belirli bir seviyede kullanılmaya devam edilirse Sosyal Güvenlik Kurumunun ödenecek ilaçlar listesinde yer alacak. Biz böyle umuyoruz” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ise iş birliği ilerledikçe merdiven altı tedavinin de biteceğini iddia ederek “Bize gelen hastadan dosyası önceden isteniyor. Daha sonra da karar veriliyor. Zaman içerisinde aracılar ve merdiven altı da yok olacak. Umut tacirliği olmayacak” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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