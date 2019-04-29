Kayserili işçiler: Kıdem tazminatımız için 1 Mayıs’ta alandayız

Kayseri’de çeşitli iş kollarındaki 10 farklı fabrikada çalışan işçiler, 1 Mayıs öncesi düzenledikleri piknikte bir araya geldi. İşçiler, kıdem tazminatı hakkı için 1 Mayıs’a güçlü bir şekilde katılma çağrısı yaptı.

İşçiler, 1 Mayıs’ın resmi tatil günü olmasına rağmen, işçilerin büyük bir bölümünün ihtiyacı olduğu için çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi. Ekonomik krizin etkilerini hissettiklerini belirten işçiler, Kayseri’de binlerce işçinin işten atıldığını dile getirdi. İşçiler, “İşten atmalara karşı da sözümüzü söylemeliyiz” dedi.

Türk-İş’e ve Hak-İş’e bağlı sendikalara üye işçilerin de yer aldığı etkinlikte, “Sendikalar, işçilerin olduğu her yerde 1 Mayıs kutlamalı” denildi.

1 Mayıs’ın ortak ve yaygın kutlanması gerektiğini belirten işçiler, “Ayrım olmadan, hangi görüşten olursak olalım, birlik günümüzde yan yana olalım, gücümüzü gösterelim” vurgusu yaptı. Kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine de tepki gösteren işçiler, “Elimizdeki tek güvence olan kıdem hakkımızı da elimizden almak istiyorlar. Kıdem hakkımıza sahip çıkmak için 1 Mayıs’a Kayseri İşçileri pankartı arkasında katılacağız. Hakkımıza göz dikenlere en güçlü cevabı 1 Mayıs’ta vermemiz gerek” dedi.

"KRİZİN FATURASINI PATRONLAR ÖDESİN"

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yakup Aslandoğan, “İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kıdem tazminatı hakkına topyekün sahip çıkarak, işyerlerinden başlayan tepkiler göstererek geri adım attırabiliriz” dedi. Artan işsizliğe dikkat çeken Aslandoğan, “Krizin faturası işçilere emekçilere kesiliyor. Büyük işletmelerin patronlarına teşvikler veren iktidar, işçileri kölelik koşullarında çalışmaya itiyor. Bu 1 Mayıs’ta, krizin faturasını patronlar ödesin, kıdem tazminatımızı gasbettirmeyeceğiz demeliyiz” diye konuştu.

1 Mayıs’ın tarihini de hatırlatan Aslandoğan, “İşçi sınıfının uluslararası bayramını en güçlü şekilde kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

SAAT 16.00’DA MİMAR SİNAN PARKI’NDA

Kayseri’de 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısıyla bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, 1 Mayıs günü 16.00’da Mimar Sinan Parkı’nda başlayacak mitinge katılma çağrısını yineledi. (Kayseri/EVRENSEL)