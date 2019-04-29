Van Valiliğinden 1 Mayıs yasağı

Van Valiliği, İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'a eylem yasağı getirdi. Yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sol terör örgütleri ile açık alan yapılanmaları tarafından 1 Mayıs ve devamı sürecinde sokağa çıkma çağrıları yapılarak kitlesel sokak hareketliliği oluşturulmaya çalışıldığı" iddia edilen açıklamada, 29 Nisan-8 Mayıs tarihlerini kapsayan 10 gün süreyle mülki sınırlar içinde düzenlenecek yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

1 MAYIS ÇAĞRILARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Açıklamanın devamında, 1 Mayıs eylemleri için yapılan çağrılar yasaklama gerekçesi olarak gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sol, Marjinal, Provokatif gruplar tarafından bu yılda ülkemizin bir çok yerinde kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 'Cumhur İttifakının' kaybettiği başta Büyük Şehir Belediye başkanlıklarının olduğu illerde çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlemek üzere sosyal medya üzerinden sürekli paylaşımda bulundukları, sol terör örgütleri ile açık alan yapılanmaları tarafından 1 Mayıs ve devamı sürecinde sokağa çıkma çağrıları yapılarak kitlesel sokak hareketliliği oluşturulmaya çalışıldığı, ayrıca 31 Mart 2019 seçim sonuçlarının açıklanması akabinde yasal itiraz süreci başlamış ve ilimizde de söz konusu itiraz sürecinin uzaması nedeniyle, ilimizde ve bazı ilçelerimizde seçimi kazanan adaylara mazbataları verilememiş olduğundan sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe sebep olduğu, sürecin PKK/KCK Terör örgütü ve müzahir çevrelerce provoke edilmeye çalışılarak vatandaşlarımızın sokak ve yaygın şiddet hareketlerine kanalize edilmeye çalışıldığı da değerlendirilmektedir.

Ayrıca ülkemizde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesi örgütte küçülme ve yeni eleman temin edilememesi nedeniyle örgütte moral bozukluğu ve huzursuzlukların baş gösterdiği, örgüt elemanlarının morallerinin yükseltilmesi için eylem arayışında olduğu yönünde kuvvetli istihbari bilgiler elde edilmektedir. Bu bağlamda, ilimiz mülki sınırları içerisinde yapılmak istenen söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği, düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, ayrıca güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibarıyla kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulundurulduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir." (HABER MERKEZİ)