DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli örgütleri: 1 Mayıs'ta İstanbul'dayız

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kocaeli il örgütleri, 1 Mayıs'ta İstanbul’da olacaklarını duyurdu.

İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda yapılan açıklamaya DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyelerinin yanı sıra HDP ve Halkevleri üyeleri de katıldı. KESK Dönem Sözcüsü ve SES Şube Eş Başkanı Gökhan Bektaş'ın okuduğu açıklamada "Bu yıl 'Güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, gericiliğe teslim olmayacağız' şiarıyla umudu ve mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs’ta İstanbul Bakırköy'de alanlarda olacağımızı buradan duyuruyoruz" denildi.

"BAŞVURULARIMIZ REDDEDİLDİ, KENTİN ALANLARI BİZE AÇILMADI"

İzmit'te kutlama yapmak için yaptıkları başvuruya olumsuz yanıt aldıklarını söyleyen Bektaş, "Bizler, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Kocaeli Örgütleri olarak 2019 yılı 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüzü ilimiz Kocaeli’de kutlamayı kararlaştırmıştık. Ancak, yirmi günü aşkın bir süre görüşme talebimizin ertelenmesinin ardından, Perşembe Pazarı alanının Türk-İş'e tahsis edildiği gerekçesiyle talebimize yazılı olarak olumsuz yanıt verilmiştir. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl kent bürokrasisinin, tüm görüşmelerimizde olumlu baktıkları 'Kent Meydanı'na (Eski Valilik Binası) dönük başvurumuz da aynı şekilde reddedilmiştir" dedi.

"Bu kentin emekçileri ve örgütleri olarak, bu kentin meydanları ve alanlarının bizlere 1 Mayıs Bayramımız için tahsis edilmesinden daha doğal bir hak olamazdı" diyen Bektaş, emek kenti Kocaeli’de bu yıl da kentin alanlarının kendilerine açılmadığını söyledi.

Kentin ve kentte yaşayan emekçilerin yaşananları unutmayacağını sözlerine ekleyen Bektaş, "İşçilerin kıdem tazminatının, kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği 2020-2021 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yandaş sendikanın bir devlet sendikası olduğunun en üst düzeyde alenen tescillendiği, yandaştan iktidarın politikalarını desteklemeye devam etmesinin istendiği bir süreçte 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günü hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK-İŞ BİZLERLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Öte yandan Türk-İş'in kendileriyle iletişime geçmemesini eleştiren Bektaş, "Türk-İş'in Kocaeli’de genel miting tertip etmesine rağmen KESK, DİSK, TTB ve TMMOB örgütleri ile hiçbir iletişime geçmemesini, bu kentin tüm emekçilerini ortak bir alanda ortak talepler ardında 1 Mayıs kutlaması için diyalog ve değerlendirme çabası içerisine girmemesini de tarihin bu döneminde bir kenara not ediyoruz. Eğer Türk-İş emek, yoksulluk ve hak kayıplarının tümünün, mevcut tek adam rejiminden kaynaklandığını ıskalayıp, tüm talebini sadece kıdem tazminatlarını korumak adı altında, mevcut durumun savunmasına ayırırsa, bunu da emekçiler ayrıca not edecektir" diye konuştu.

"BAKIRKÖY'DE OLACAĞIZ"

İstanbul 1 Mayısı'na katılacaklarını söyleyen Bektaş, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız hayat, biz emekçilerin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğumuzu bizlere açıkça göstermektedir. Başta örgütlenme, toplu sözleşme yapma; grev, basın açıklaması, miting, yürüyüş gibi en temel haklarımızın keyfi tutumlar ile yasaklanması; ücretlerimizin açlık sınırlarına doğru baş aşağı sürüklenmesi, enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız ve sofralarımızda tükenen ürünler, güvencesiz çalışmanın dayatılması; eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmetlerin tamamen özel piyasanın rant alanına terk edilmesi, siyasi iktidarın tamamen devşirme ve işbirlikçi sendikaları bizzat güdümlemesi ve önünü açması karşısında bizler yani gerçek emek ve meslek örgütleri tüm ezilenlerin, tüm emekçilerin sesini yükselteceği en önemli gün olan 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günümüzde 'Güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, gericiliğe, teslim olmayacağız' şiarıyla umudu ve mücadeleyi büyütmek için İstanbul Bakırköy'de alanlarda olacağımızı buradan duyuruyoruz." (Kocaeli/EVRENSEL)

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