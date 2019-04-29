İskandinavya Hava Yolları pilotlarının grevi sürüyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Geçtiğimiz hafta perşembe günden itibaren ücret zammı ve çalışma koşullarının iyileştirmesi talebiyle greve başlayan SAS (İskandinavya Hava Yolları) pilotları haklarını alana kadar direnmekte kararlı.

Grevin 4. gününde İsveç Devlet Televizyonu’nun (Svt) konuğu olan İsveç Pilot Derneği Başkanı Rewaz Nermany, diğer havacılık şirketlerinde çalışan pilotlara kıyasla daha düşük ücret aldıklarını söyledi. Talepleri karşılanana kadar direnmekte kararlı oldukları mesajını verdi.

SAS şirketi ise yazılı açıklama yaparak grevin uzamasından ve yolcuların grevden zarar görmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Pazartesi günü 667, Salı günü de 546 uçuşun iptal ettiğini ve iptallerden 110 bin yolcunun etkilendiğini açıkladı.

ÇALIŞMA PLANINDA SÖZ HAKKIMIZ YOK

İsveç Pilot Derneği Başkanı Rewaz Nermany, “Ücretlerimiz aynı uçaklarla aynı yerlere ve aynı sayıdaki yolcularla uçuş yapan pilotlara kıyasla oldukça geriledi” dedi.

Pilotlar, çalışma şemalarının yapılmasında söz sahibi olmak istiyor. Şemaların iki hafta önce kendilerine bildirildiğini söyleyen Nermany, “Aylık şemalar bize iki hafta önce bildiriliyor. Bildiğimiz tek şey bir ay içinde bir hafta sonu izinli olduğumuz. Başka şeyleri bilmiyoruz” dedi.

Pilotlar ayrıca ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Pilotları temsil eden sendikalarla SAS arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine tarafsız aracılar devreye girmişti.

Perşembe günü tarafsız aracılarının ücretlerde yüzde 2,3 oranında zam yapılması önerisini SAS kabul etti. Sendikaların öneriyi reddetmesi üzerine İsveç, Norveç ve Danimarka’da SAS’da çalışan bin 406 pilot Perşembe gününden itibaren greve başlamıştı.

ÜÇ ÜLKENİN SENDİKALARI ORTAK TUTUM ALIYOR

Daha önceleri pek çok kez Danimarka, Norveç ve İsveç’te SAS’ta çalışan pilotlar greve gitmişti. Ancak bu grevin daha önce yapılan grevlerden farklı yanı üç ülkedeki sendikaların grevi birlikte başlatmaları.

Oslo, Stockholm ve Kopenhag’da grevci pilotlarla toplantılar yapan Norveç Pilotlar Sendikası Başkanı Jan Levi Skogvang, SVT’ye pilotların grev isteklerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek talepleri karşılanıncaya kadar grevi sürdüreceklerini söyledi.

SAS’ın daha önceleri Danimarka, İsveç ve Norveç’teki sendikaları bir birlerine karşı kullandığına dikkat çeken Skogvang, bu kez yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde tüm sendikaların birlikte yer alacaklarını belirtti.

İsveç Pilot Derneği’den William Tersmeden de, SAS’ın son yıllarda sendikalar arasında çatlak yarattığına dikkat çektikten sonra “Biz tüm SAS pilotlarını temsil ediyoruz ve bu sorunların çözülmesi bizim için oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.